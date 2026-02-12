Este viernes se realiza la “Fiesta de los Pueblos” en Encarnación.

Con los sabores de sus comidas más tradicionales, grupos musicales en vivo, artesanía, la exposición de productos y artículos, la V Fiesta de los Pueblos pone en vidriera lo mejor del departamento de Itapúa, como una opción única para disfrutar una escapada de turismo interno por Encarnación.

El evento invita a descubrir la riqueza del séptimo departamento a través de su producción, gastronomía, artesanía y cultura. El evento es organizado por la Gobernación de Itapúa, en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, financiado por la Agencia de Cooperación del Japón (JICA).

La gran fiesta contará con espacios dedicados a los tesoros del departamento, como la yerba mate, el legado Mbya Guaraní Jesuítico, la chipa, la miel y el arroz, además de Encarnación como capital departamental y la artesanía paraguaya.

El lugar de encuentro será frente a la Réplica de la Estación del Ferrocarril, ubicada en la intersección de las avenidas República del Paraguay y Francia, en Encarnación, frente a la playa San José.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Última noche del Carnaval Encarnaceno se celebrará este sábado

Rally de los tesoros

La exposición estará acompañada de una dinámica lúdica, llamada el “Rally de los tesoros”, en la que a los participantes se les entregará un mapa. Tras visitar los puestos, con cada tesoro conocido se les entregará un sello.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al completar al menos cinco de los nueve puestos, podrá acceder a premios. La dinámica pretende potenciar el interés por conocer más acerca de cada comunidad que expone sus productos representativos.