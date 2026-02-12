Viajes
12 de febrero de 2026 - 16:04

Este viernes se realiza la “Fiesta de los Pueblos” en Encarnación

La V Fiesta de los Pueblos será desarrollada este viernes desde las 17:00, en la ciudad de Encarnación. El evento es una invitación a vivir la experiencia de la rica cultura del departamento de Itapúa. Además, es una de las mejores opciones para decidir realizar el viaje al sur del país en una escapada de turismo interno.

Por Sergio González

Con los sabores de sus comidas más tradicionales, grupos musicales en vivo, artesanía, la exposición de productos y artículos, la V Fiesta de los Pueblos pone en vidriera lo mejor del departamento de Itapúa, como una opción única para disfrutar una escapada de turismo interno por Encarnación.

El evento invita a descubrir la riqueza del séptimo departamento a través de su producción, gastronomía, artesanía y cultura. El evento es organizado por la Gobernación de Itapúa, en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, financiado por la Agencia de Cooperación del Japón (JICA).

La gran fiesta contará con espacios dedicados a los tesoros del departamento, como la yerba mate, el legado Mbya Guaraní Jesuítico, la chipa, la miel y el arroz, además de Encarnación como capital departamental y la artesanía paraguaya.

El lugar de encuentro será frente a la Réplica de la Estación del Ferrocarril, ubicada en la intersección de las avenidas República del Paraguay y Francia, en Encarnación, frente a la playa San José.

Rally de los tesoros

La exposición estará acompañada de una dinámica lúdica, llamada el “Rally de los tesoros”, en la que a los participantes se les entregará un mapa. Tras visitar los puestos, con cada tesoro conocido se les entregará un sello.

Al completar al menos cinco de los nueve puestos, podrá acceder a premios. La dinámica pretende potenciar el interés por conocer más acerca de cada comunidad que expone sus productos representativos.