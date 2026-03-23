Turismo interno: Semana Santa recorriendo el Chaco

Si deseas experimentar una verdadera aventura de pura emoción, te ofrecemos conocer una de las regiones más alejadas del país en esta propuesta de turismo interno durante los días de la Semana Santa, y así realizar un inolvidable tour por el Chaco paraguayo.

Fuerte Olimpo

A pesar de las lluvias inoportunas que se producen en esta época en esta parte del país, se puede llegar sin mayores inconvenientes hasta esta capital departamental del Alto Paraguay, distante a unos 780 kilómetros de Asunción, inclusive a bordo del transporte público.

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El colectivo que sale desde la Estación de Buses en Asunción es de la empresa San Juan y lo realiza los días lunes y viernes a las 19:00 y llega a Fuerte Olimpo al día siguiente por la mañana. El pasaje cuesta G. 215.000. Los días de regreso hacia la capital del país son los lunes y miércoles a las 8:00.

Por supuesto, si el viaje se realiza en vehículo propio, la experiencia será más gratificante, pues se podrán visitar más lugares durante el largo trayecto, como las comunidades menonitas del Chaco Central.

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Ya en Fuerte Olimpo, se puede alquilar un bote para realizar actividades de pesca o simplemente pasear por el río y disfrutar de las bellezas del gran Pantanal, y de seguro toparse con algún animal silvestre como carpinchos, nutrias o yacarés, y, por supuesto, la gran cantidad de aves, como las garzas.

También se podrán visitar lugares históricos como el Fuerte de Borbón y la majestuosa catedral, ambos erigidos en la cima de cerros menores, o, dependiendo de la fortaleza física, escalar uno de los cerros mayores, Los Tres Hermanos, en cuya cima se encuentra la imagen de la Virgen de Caacupé.

Los servicios de hospedaje, con todas las comodidades mínimas requeridas, se pueden conseguir desde G. 70.000 por día, en tanto que los platos de comida van desde G. 30.000 e inclusive menos, dependiendo del tipo de alimento que se desee consumir. Por supuesto, también están los preparados a base de pescados.

Carmelo Peralta

Está ubicada a 650 kilómetros de Asunción y es uno de los sitios más seguros para el viaje, atendiendo que posee camino de todo tiempo a través de la nueva ruta de la Bioceánica. En el lugar también se podrá visitar el sitio donde se construye el puente internacional que unirá a nuestro país con Brasil.

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El colectivo, también de la empresa San Juan, llega al lugar desde la capital del país los días jueves y sábado, regresando los viernes y domingos. El pasaje es también G. 215.000. En el lugar también se puede disfrutar de los paseos en bote por el río Paraguay o dedicarse a la actividad de la pesca.

Los precios de hospedaje están desde G. 100.000 en adelante, y los platos de comida se acomodan a lo que pueda pagar cada persona. Los largos días de la Semana Santa son la fecha más que propicia para realizar esta interesante aventura por el Chaco y conocer estas bellezas de la naturaleza.