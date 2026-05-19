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19 de mayo de 2026 a la - 08:46

5 restaurantes para entender Río de Janeiro a través del sabor: del mar a la Belle Époque

Aprazivel, Río de Janeiro, Brasil.
Território Aprazível, Río de Janeiro, Brasil.VISIT RIO

Río de Janeiro afina su perfil como destino gastronómico en América Latina con una escena que mezcla tradición y vanguardia. Según recomendaciones de Visit Rio, estos cinco restaurantes muestran cómo la ciudad cocina su identidad entre producto local, fuego, paisaje e historia.

Por ABC Color

Río de Janeiro, Brasil, lleva años sosteniendo su fama global por playas, miradores y un paisaje urbano inconfundible. Pero la ciudad también está reforzando otro atributo: una oferta culinaria cada vez más visible, donde conviven recetas tradicionales brasileñas, lecturas contemporáneas y espacios que apelan tanto al gusto como a la experiencia.

Ese crecimiento no se explica por un único estilo. La escena carioca se mueve en varios carriles a la vez: restaurantes enfocados en producto y temporada, casas que refinan rituales populares como la churrasquería, propuestas de “cocina brasileña” con lenguaje actual y lugares históricos que funcionan como cápsulas del tiempo.

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Un conjunto de recomendaciones compartidas por Visit Rio —fundación sin fines de lucro dedicada a promover el turismo en la ciudad— ofrece una ruta posible para recorrer esa diversidad.

1) Ocyá: mar de pesca artesanal y cocina de precisión

Ocyá centra su propuesta exclusivamente en pescados y mariscos obtenidos mediante pesca artesanal consciente, de baja escala. La cocina, de impronta contemporánea, prioriza técnicas cuidadas y presentaciones sobrias para que el protagonismo recaiga en el sabor del producto.

Ocya, Río de Janeiro, Brasil.
Ocyá, Río de Janeiro, Brasil.

La carta se apoya en pescados frescos, crudos y frutos de mar que cambian según la temporada y la pesca del día, un detalle que define el “cómo” de la experiencia: no se trata de platos fijos, sino de una oferta condicionada por la disponibilidad real del mar.

Ocya, Río de Janeiro, Brasil.
Ocyá, Río de Janeiro, Brasil.

El restaurante figura entre las recomendaciones de la Guía Michelin en Río.

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2) Assador Rio’s: el rodizio llevado a una versión panorámica y sofisticada

Assador, Río de Janeiro, Brasil.
Assador, Río de Janeiro, Brasil.

La churrasquería es un género esencial en Brasil y, en Río, Assador Rio’s propone una relectura con estética contemporánea. Su punto de partida es una figura histórica: el “assador”, el especialista que domina el fuego y define tiempos y técnicas para cada corte.

Assador, Río de Janeiro, Brasil.
Assador, Río de Janeiro, Brasil.

Aquí, esa tradición se organiza alrededor del rodizio brasileño, con carnes premium cocinadas lentamente y servidas en distintos puntos de cocción.

Assador, Río de Janeiro, Brasil.
Assador, Río de Janeiro, Brasil.

El “dónde” también importa: el restaurante se ubica frente a la Bahía de Guanabara, y la experiencia suma una cava amplia de vinos, entradas típicas y una de las vistas más impactantes de la ciudad.

3) Território Aprazível: ingredientes brasileños, Santa Teresa y naturaleza como sala

En Santa Teresa, barrio asociado al Río más bohemio y elevado, Território Aprazível plantea una experiencia que entrelaza gastronomía y entorno. El restaurante está rodeado de vegetación tropical y con construcciones integradas al paisaje.

Aprazivel, Río de Janeiro, Brasil.
Território Aprazível, Río de Janeiro, Brasil.

En cocina, el eje está en ingredientes autóctonos y recetas brasileñas reinterpretadas, con presencia de pescados, mariscos, mandioca y otros productos típicos del país.

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La propuesta busca reflejar un espíritu “relajado y sofisticado”, y además integra la selección recomendada de la Guía Michelin en Brasil, otro indicador de su posicionamiento dentro de la oferta más visible de la ciudad.

4) Yayá Comidaria Pop Brasileira: sabores tradicionales, formato para compartir

Si Ocyá mira al mar con minimalismo y Assador reconfigura el fuego, Yayá Comidaria Pop Brasileira apuesta por el pulso cosmopolita de Río: una propuesta descontracturada y contemporánea, con una cocina pensada para compartir.

Yaya, Río de Janeiro, Brasil.
Yayá Comidaria Pop Brasileira, Río de Janeiro, Brasil.

Su carta trabaja sabores brasileños conocidos en versiones más creativas: platos coloridos, combinaciones inesperadas e inspiración en distintas regiones del país, manteniendo un tono informal “pero cuidado”.

El restaurante fue incorporado recientemente a la lista de recomendados de la Guía Michelin, señal de que este tipo de cocina está ganando centralidad en la conversación gastronómica carioca.

5) Confeitaria Colombo: un ícono de 1894 que mezcla historia y pastelería

No toda la escena gastronómica se juega en la novedad. En Río, Confeitaria Colombo, fundada en 1894, funciona como una referencia histórica y un emblema de la Belle Époque brasileña.

Confeitaria Colombo, Río de Janeiro, Brasil.
Confeitaria Colombo, Río de Janeiro, Brasil.

Sus salones con vitrales, espejos y mobiliario de época convierten la visita en una experiencia cultural además de culinaria: el lugar es, en sí mismo, parte del menú.

La oferta mantiene el espíritu clásico de las confiterías tradicionales: pastelería artesanal, tortas históricas, sándwiches gourmet y un servicio de té de la tarde especialmente reconocido, además de cafés especiales y dulces que atraviesan generaciones.

Confeitaria Colombo, Río de Janeiro, Brasil.
Confeitaria Colombo, Río de Janeiro, Brasil.

En esta ruta de cinco paradas, Colombo aporta el “cuándo”: la memoria de una ciudad que también se cuenta a través de sus mesas antiguas.

Fuente: Visit Rio