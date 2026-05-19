5 restaurantes para entender Río de Janeiro a través del sabor: del mar a la Belle Époque

Río de Janeiro, Brasil, lleva años sosteniendo su fama global por playas, miradores y un paisaje urbano inconfundible. Pero la ciudad también está reforzando otro atributo: una oferta culinaria cada vez más visible, donde conviven recetas tradicionales brasileñas, lecturas contemporáneas y espacios que apelan tanto al gusto como a la experiencia.

Ese crecimiento no se explica por un único estilo. La escena carioca se mueve en varios carriles a la vez: restaurantes enfocados en producto y temporada, casas que refinan rituales populares como la churrasquería, propuestas de “cocina brasileña” con lenguaje actual y lugares históricos que funcionan como cápsulas del tiempo.

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Un conjunto de recomendaciones compartidas por Visit Rio —fundación sin fines de lucro dedicada a promover el turismo en la ciudad— ofrece una ruta posible para recorrer esa diversidad.

1) Ocyá: mar de pesca artesanal y cocina de precisión

Ocyá centra su propuesta exclusivamente en pescados y mariscos obtenidos mediante pesca artesanal consciente, de baja escala. La cocina, de impronta contemporánea, prioriza técnicas cuidadas y presentaciones sobrias para que el protagonismo recaiga en el sabor del producto.

La carta se apoya en pescados frescos, crudos y frutos de mar que cambian según la temporada y la pesca del día, un detalle que define el “cómo” de la experiencia: no se trata de platos fijos, sino de una oferta condicionada por la disponibilidad real del mar.

El restaurante figura entre las recomendaciones de la Guía Michelin en Río.

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2) Assador Rio’s: el rodizio llevado a una versión panorámica y sofisticada

La churrasquería es un género esencial en Brasil y, en Río, Assador Rio’s propone una relectura con estética contemporánea. Su punto de partida es una figura histórica: el “assador”, el especialista que domina el fuego y define tiempos y técnicas para cada corte.

Aquí, esa tradición se organiza alrededor del rodizio brasileño, con carnes premium cocinadas lentamente y servidas en distintos puntos de cocción.

El “dónde” también importa: el restaurante se ubica frente a la Bahía de Guanabara, y la experiencia suma una cava amplia de vinos, entradas típicas y una de las vistas más impactantes de la ciudad.

3) Território Aprazível: ingredientes brasileños, Santa Teresa y naturaleza como sala

En Santa Teresa, barrio asociado al Río más bohemio y elevado, Território Aprazível plantea una experiencia que entrelaza gastronomía y entorno. El restaurante está rodeado de vegetación tropical y con construcciones integradas al paisaje.

En cocina, el eje está en ingredientes autóctonos y recetas brasileñas reinterpretadas, con presencia de pescados, mariscos, mandioca y otros productos típicos del país.

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La propuesta busca reflejar un espíritu “relajado y sofisticado”, y además integra la selección recomendada de la Guía Michelin en Brasil, otro indicador de su posicionamiento dentro de la oferta más visible de la ciudad.

4) Yayá Comidaria Pop Brasileira: sabores tradicionales, formato para compartir

Si Ocyá mira al mar con minimalismo y Assador reconfigura el fuego, Yayá Comidaria Pop Brasileira apuesta por el pulso cosmopolita de Río: una propuesta descontracturada y contemporánea, con una cocina pensada para compartir.

Su carta trabaja sabores brasileños conocidos en versiones más creativas: platos coloridos, combinaciones inesperadas e inspiración en distintas regiones del país, manteniendo un tono informal “pero cuidado”.

El restaurante fue incorporado recientemente a la lista de recomendados de la Guía Michelin, señal de que este tipo de cocina está ganando centralidad en la conversación gastronómica carioca.

5) Confeitaria Colombo: un ícono de 1894 que mezcla historia y pastelería

No toda la escena gastronómica se juega en la novedad. En Río, Confeitaria Colombo, fundada en 1894, funciona como una referencia histórica y un emblema de la Belle Époque brasileña.

Sus salones con vitrales, espejos y mobiliario de época convierten la visita en una experiencia cultural además de culinaria: el lugar es, en sí mismo, parte del menú.

La oferta mantiene el espíritu clásico de las confiterías tradicionales: pastelería artesanal, tortas históricas, sándwiches gourmet y un servicio de té de la tarde especialmente reconocido, además de cafés especiales y dulces que atraviesan generaciones.

En esta ruta de cinco paradas, Colombo aporta el “cuándo”: la memoria de una ciudad que también se cuenta a través de sus mesas antiguas.

Fuente: Visit Rio