San Ignacio se posiciona como destino ideal para el turismo interno durante el feriado largo

A la hora de elegir un destino para hacer turismo interno durante este feriado largo, la ciudad de San Ignacio, Misiones, se presenta como opción ideal para quienes desean conectar con la historia y las raíces culturales del país.

La ciudad ofrece un valioso recorrido por la historia y la cultura a través del Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, el Museo Semblanzas de Héroes y el recientemente inaugurado Museo Viedma, que sobresale por su importante patrimonio artístico, histórico y cultural.

Sus museos resguardan valiosos testimonios del pasado y permiten recorrer el legado de nuestros antepasados, manteniendo viva la memoria de generaciones que forjaron nuestra identidad.

El museo recientemente inaugurado, Museo Viedma (MUVA), se convirtió en un espacio vivo dedicado al arte, la espiritualidad y el turismo cultural, ubicado estratégicamente dentro del circuito histórico de las Misiones Jesuíticas.

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Su fundador es Manuel de Jesús Viedma Romero, profesor de artes plásticas, con un largo trabajo de estudio e investigación en las ciudades fundadas por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII.

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Tras completar la etapa de investigación —en la que dialogó con pobladores locales y con comunidades originarias que aún habitan en la zona—, elaboró un registro detallado de toda la información recabada, para luego plasmar cada historia en una obra pictórica expuesta ya en el museo.

En el MUVA, los visitantes encontrarán salas de exposiciones temporales, una biblioteca especializada, auditorio, tienda cultural, cafetería-restaurante y jardines recreativos.

Uno de sus mayores atractivos es la muestra permanente, conformada por 78 murales creados enteramente por Manuel Viedma, instalados en las tres naves principales del edificio.

Cada uno reúne pinturas de su autoría, de dos metros de ancho por tres de alto, en las que se sintetiza la investigación sobre la presencia y la obra de las misiones jesuíticas en cada localidad fundada por ellas.

Para mayor información, los interesados pueden ingresar en la página web, la cual es www.muva.com.py.

Reducciones Jesuíticas

El Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, ofrece un verdadero viaje al pasado.

En sus salas se pueden admirar tallas de madera policromada, mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay y diversas artesanías de la época.

El recorrido se organiza en cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal, plasmada en una impresionante talla barroca de San Miguel Arcángel.

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que en las restantes se pueden admirar imágenes de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y de otros santos, todas con el sello artístico de los jesuitas.

Horarios: martes a sábado, de 8:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00; domingos y feriados, solo con reserva previa. Entrada: G. 20.000 por persona; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000; menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, gratis.

Semblanzas de Héroes

Este lugar conserva valiosa información sobre la Guerra del Chaco (1932-1935) y cuenta con tres salas destinadas a narrar la historia de nuestros héroes.

Una de las encargadas, Alba Antonia Vargas de Espinoza, indicó que el edificio fue donado por el Contralmirante Ramón Enrique Martino, destacado militar y aviador paraguayo, reconocido por sus hazañas durante la contienda contra Bolivia.

El museo fue fundado el 1 de marzo de 1988. Allí se exhiben objetos originales utilizados entre 1932 y 1935, además de algunas piezas pertenecientes a la Guerra contra la Triple Alianza (1964-1870).

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“En la primera sala se encuentra toda la trayectoria del Contralmirante Martino, así como una urna con los restos del Cabo Olivorio Talavera, quien luchó en la contienda bélica y era oriundo de la compañía de Santa Rita, San Ignacio”, señaló.

La segunda sala alberga una cruz y láminas con los nombres de todos los soldados del distrito que defendieron la tierra guaraní en el Chaco, además de fotografías de los excombatientes.

En otras salas, los visitantes pueden apreciar uniformes de soldados y oficiales de alto rango, una maqueta a escala y un fragmento original del avión que pilotaba el Contralmirante Martino, así como medallas y trofeos.

También se exponen restos de fusiles paraguayos y bolivianos, e incluso fusiles con yatagán de la época de la Guerra Grande. Se pueden ver, además, restos de balas de cañón, bombas, caramañolas, vasos y platos de aluminio encontrados en el Chaco.

La encargada destacó que todos los elementos exhibidos son donaciones de los familiares de los excombatientes. El museo atiende de lunes a sábado de 07:00 a 17:00 hs y la entrada es gratuita.