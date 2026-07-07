Turismo interno: estos son cuatro atractivos para disfrutar en familia en el departamento de Caaguazú

Complejos para turismo interno, parques ecológicos, hospedajes y experiencias de turismo rural forman parte de la oferta disponible en distintos distritos del quinto departamento, con actividades para todas las edades.

San José de los Arroyos

Uno de los principales atractivos es la Hacienda La Soñada Complejo Turismo, ubicada en el distrito de San José de los Arroyos, donde se realizan tours turísticos de manera quincenal con fechas programadas. La próxima edición se desarrollará este domingo desde las 10:30 y será especial porque contará con la presencia de representantes de las marcas que participan de la experiencia.

La denominada Experiencia Apícola & Granjera Full tiene una duración aproximada de dos horas e incluye una charla en vivo sobre el fascinante mundo de las abejas, donde los visitantes conocerán la historia de estos insectos, los diferentes tipos existentes y la importancia que tienen para el equilibrio de la naturaleza.

La actividad también contempla una cata guiada de tres mieles premium, en la que los asistentes podrán descubrir sus diferentes aromas, texturas y sabores. La degustación estará acompañada de frutas frescas, quesos, salames y panes artesanales, además de un maridaje con vinos blancos y tintos de la Bodega Giacometti. Durante la experiencia también se ofrecerán agua y jugos naturales.

Los visitantes podrán alimentar a los animales del corral, recorrer el apiario con un guía especializado que explicará el manejo de las colmenas, realizar paseos a caballo y degustar una selección de tres tipos de ron y tres licores artesanales premium. La jornada finalizará con un espectáculo de música y danza en vivo.

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El costo es de G. 220.000 para adultos, G. 110.000 para niños de 5 a 9 años, mientras que los menores de 4 años ingresan sin costo. Los organizadores informaron que las mesas y tablas de picadas serán compartidas entre los asistentes, el evento podrá reprogramarse en caso de lluvia con aviso de 48 horas de anticipación, no incluye transporte, recomiendan que las personas con alergias tomen las precauciones correspondientes y no está permitido el ingreso de mascotas. Las reservas se realizan al 0984 018681.

Rancho Hotel Vy’aha

En el distrito de San José de los Arroyos también se encuentra el Rancho Hotel Vy’aha, un complejo turístico de siete hectáreas rodeado de abundante vegetación que ofrece piscinas, granja con animales de rancho, salones de juegos infantiles, canchas de fútbol y vóley, paseos en bicicleta y habitaciones totalmente equipadas para el descanso.

El establecimiento también cuenta con un moderno restaurante con variado menú y diferentes espacios recreativos para pasar un día en familia. El acceso diario cuesta G. 50.000 para adultos y G. 30.000 para niños, importe que permite utilizar todas las instalaciones y entretenimientos. Para quienes deseen hospedarse, los bungalós tienen un costo de G. 350.000 por pareja y G. 50.000 por cada niño.

El horario de atención es de 10:00 a 18:00, mientras que las reservas pueden realizarse a los teléfonos 0983 190657 y 0976 190657, este último habilitado únicamente para WhatsApp.

Coronel Oviedo

Para quienes planean recorrer varios puntos del departamento durante las vacaciones, una de las alternativas de alojamiento es el Hotel San Rafael, ubicado sobre la avenida Mariscal Estigarribia de Coronel Oviedo. El establecimiento cuenta con amplio estacionamiento techado, habitaciones con baño privado, camas confortables, vista a la avenida principal y un desayuno tropical incluido para los huéspedes.

Las tarifas son de G. 130.000 para habitación single, G. 180.000 la doble, G. 210.000 la matrimonial suite, G. 270.000 la triple y G. 360.000 la cuádruple. Las reservas pueden realizarse a los teléfonos 0971 577567 o (021) 202496.

Caaguazú

Otra propuesta para disfrutar del contacto con la naturaleza es el Parque Ecológico Itakuru, ubicado en la ciudad de Caaguazú. El complejo dispone de una piscina abastecida con agua de manantial, amplias áreas verdes ideales para el descanso, espacios recreativos, estanques con peces koi y un sector donde los visitantes pueden observar ñandúes.

El parque también ofrece la modalidad de pesque y pague, una actividad pensada especialmente para el entretenimiento de niños y adultos, además de cómodas cabañas para quienes deseen prolongar su estadía.

El ingreso tiene un costo de G. 30.000 para adultos y G. 15.000 para niños de entre 4 y 12 años. Las cabañas están disponibles desde G. 125.000 por persona, con desayuno incluido. El parque abre todos los días de 08:00 a 18:00, y las reservas pueden realizarse al 0972 404150.

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad para conocer los atractivos turísticos que ofrece el departamento de Caaguazú, disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y las actividades recreativas, además de contribuir al fortalecimiento de la economía local mediante el turismo interno.