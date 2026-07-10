Cine al aire libre: este sábado proyectarán “Los Buscadores” en la escalinata de Encarnación

La afamada película paraguaya “Los Buscadores” será proyectada este sábado 11 de julio en la escalinata del barrio San Pedro de Encarnación. La propuesta es organizada por la Municipalidad de Encarnación y es una alternativa ideal para quienes realizarán turismo interno por la capital departamental en el inicio de las vacaciones de invierno.

El cine al aire libre se realizará desde las 18:00. Los organizadores indicaron que el acceso será libre y gratuito.

La actividad tiene como fin crear un espacio para que las familias puedan disfrutar del espacio público, además de fomentar el aprecio por el cine nacional y la representación de nuestra cultura audiovisual.

La escalinata del barrio San Pedro es uno de los monumentos artísticos y culturales más representativos de Encarnación. Se ubica justo sobre la avenida Costanera y frente a la Costanera Padre Bolik, en el extremo norte del puente que cruza el arroyo Mbói Ka’ê.

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Los Buscadores

Los Buscadores (2017) es una aclamada película paraguaya de aventura y comedia dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, los mismos creadores de 7 Cajas.

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Es del género comedia y aventura. El elenco estuvo compuesto por Tomás Arredondo, María Cecilia Torres, Mario Toñánez, Christian Ferreira y Amada Gómez.

Se trata de la segunda película paraguaya más taquillera de la historia nacional y representó a Paraguay en la 90ª edición de los Premios Óscar.

La historia sigue a Manu (Tomás Arredondo), un joven repartidor de periódicos que vive en el barrio La Chacarita, en Asunción. Un día recibe un libro de su abuelo que contiene un mapa oculto que revelaría la ubicación de un tesoro de plata yvyguy enterrado durante la época de la Guerra de la Triple Alianza.

Motivado por esta pista, Manu se embarca en una gran aventura junto a sus amigos y otras personas que se suman al viaje por Asunción y sus alrededores.

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El cine nacional

El cine nacional paraguayo posee una identidad muy definida que lo distingue en la región, caracterizándose, en primer lugar, por su bilingüismo: el uso del jopara/jehe’a, donde el guaraní y el castellano se mezclan como elemento esencial. También porque refleja la realidad social del país y da profundidad emocional o crudeza a los diálogos.

Existe un fuerte enfoque en el retrato de la memoria histórica y política, con obras que retratan constantemente la dictadura de Alfredo Stroessner, sus secuelas sociales y conflictos bélicos como la Guerra de la Triple Alianza.

Esta cinematografía se nutre profundamente del realismo social y la mitología popular. Retrata, por ejemplo, la vida de las clases trabajadoras, el empleo informal, el caos de los mercados urbanos y leyendas tradicionales como la búsqueda de la plata yvyguy.

Al ser una industria en desarrollo, con presupuestos acotados, prioriza la creatividad. Las producciones dependen fuertemente de la coproducción internacional con países como Argentina, Brasil, Uruguay y Francia, además del impulso clave de los fondos públicos del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).