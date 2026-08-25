¿Te gusta el turismo oscuro?: estos lugares te van a conquistar

El turismo oscuro, o “dark tourism”, es una tendencia emergente que lleva a viajeros a visitar sitios asociados con la muerte, el sufrimiento o el misterio.

Aunque pueda sonar sombrío, esta forma de turismo ofrece una profunda conexión con la historia y una mirada introspectiva a algunos de los eventos más significativos, e incluso espeluznantes, de la humanidad.

Campos de batalla y lugares de guerra: memorias de conflicto

Los campos de batalla son destinos populares para los entusiastas del turismo oscuro. Estos lugares no solo son testigos de intensas luchas, sino que también son conmemoraciones de sacrificio y valentía.

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El campo de batalla de Gettysburg es uno de los sitios más visitados en los EE.UU., conocido por ser el lugar de la mayor batalla de la Guerra Civil Americana.

Podés recorrer el extenso parque nacional, visitar museos y participar en recreaciones históricas que ofrecen una visión de las tácticas y las vidas de los soldados.

Otro destino muy visitado, pero en Francia, escenario de una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, Verdún es un lugar solemne con monumentos conmemorativos, cementerios de guerra y restos de trincheras que narran la historia del conflicto y la pérdida.

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No puede faltar Auschwitz-Birkenau (Polonia), el infame campo de concentración nazi, testimonio del Holocausto.

Prisiones históricas: ecos del pasado

Las prisiones históricas se erigen como testigos mudos de historias de opresión, encarcelamiento y, en algunos casos, redención.

Una de las más icónicas es Alcatraz, en los Estados Unidos. Situada en la bahía de San Francisco, Alcatraz es famosa por haber sido una de las prisiones más impenetrables de su tiempo.

Hoy en día, es un museo donde podés aprender sobre sus infames prisioneros y sus intentos de fuga. Las visitas se hacen en ferry con recorridos guiados y audioguías.

La Bastilla, Francia, es otra opción. Aunque la prisión original fue destruida, los turistas de París pueden visitar el sitio histórico donde una famosa rebelión en 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa. Este lugar recuerda la lucha por la libertad y el endurecimiento de principios democráticos.

También son populares destinos como la Isla Robben (Sudáfrica), donde Nelson Mandela estuvo encarcelado; el Palacio de la Inquisición (México), museo sobre los tormentos de la Inquisición española; y la Cárcel del Fin del Mundo (Argentina), en Ushuaia, famosa por sus presos de máxima peligrosidad.

Ciudades fantasma: aventuras en la soledad

Las ciudades fantasma ofrecen una mirada fascinante al pasado dejado en el tiempo. Muchas de estas ciudades fueron abandonadas debido a desastres naturales, cambios económicos o decisiones políticas.

En Ucrania, cerca del reactor nuclear de Chernóbil, Pripyat es un ejemplo escalofriante de una ciudad abandonada de la noche a la mañana tras el desastre nuclear de 1986.

Recorridos guiados permiten a los visitantes explorar edificios desiertos y ver los efectos de la radiación a largo plazo. Hoy en día, por causa de la guerra, la situación es incierta.

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Otro sitio, Kolmanskop, Namibia, ciudad fundada durante la fiebre del diamante en el desierto de Namib, Kolmanskop es ahora una ciudad invadida por la arena.

Su arquitectura alemana parcialmente revocada ofrece una visión surrealista de la transitoriedad de la prosperidad material.

Otros ejemplos incluyen sitios como Bodie (EE. UU.), un pueblo del Viejo Oeste abandonado tras la fiebre del oro: y Humberstone (Chile), ex-oficina salitrera ahora Patrimonio de la Humanidad.

Castillos y lugares con historias de terror

Castillo de Bran (Rumania): relacionado con Vlad el Empalador, la inspiración de Drácula. Se trata de un museo y atracción turística muy popular.

La Torre de Londres (Reino Unido): antiguo sitio de ejecuciones y torturas. Esta es una de las fortalezas más icónicas del Reino Unido.

Construida en 1066 por Guillermo el Conquistador, ha sido castillo, prisión, palacio, armería y hasta un zoológico real. Hoy es un Patrimonio de la Humanidad y una de las atracciones turísticas más visitadas de Londres.

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Catacumbas y cementerios misteriosos

Catacumbas de París (Francia): túneles subterráneos con millones de esqueletos.

Sedlec Ossuary (República Checa): capilla decorada con huesos humanos.

Cementerio de la Recoleta (Argentina): mausoleos y leyendas urbanas en Buenos Aires.

Por qué hacer turismo oscuro

Más allá del morbo que pueda atraer a algunos visitantes, el turismo oscuro ofrece oportunidades educativas y reflexivas.

Ayuda a los turistas a comprender la historia en sus contextos más profundos, a rendir homenaje a las personas que sufrieron y a considerar las lecciones aprendidas.

Es esencial que quienes practican el turismo oscuro lo hagan con respeto y empatía. Los sitios visitados a menudo son lugares de memoria y lamentación para los locales. Por tanto, es crucial abordar estas experiencias con una actitud de aprendizaje y respeto hacia las herencias culturales e históricas.

El turismo oscuro es más que una simple búsqueda de lo macabro; es una invitación a entender el pasado y reflexionar sobre la condición humana. Ya sea caminando por un campo de batalla histórico o atravesando una prisión abandonada, estos lugares nos conectan con las narrativas más ricas y, a menudo, dolorosas de nuestro mundo, invitándonos a aprender de ellas.