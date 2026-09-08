Balsa entre Presidente Franco y Puerto Iguazú habilitará el paso de vehículos turísticos

El Convenio de Cooperación para el Turismo Receptivo y la Circulación de Vehículos Turísticos fue firmado este martes entre la Municipalidad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y la Municipalidad de Presidente Franco, Alto Paraná. Además, suscribieron el documento los representantes de las empresas de balsas Blasa Iguazú SRL e Intercom SACI.

El documento resalta que ambas ciudades forman parte de una región de gran relevancia turística, cultural, económica y estratégica, caracterizada por la cercanía geográfica, la integración fronteriza y el permanente intercambio entre sus comunidades. Igualmente, señala que cuentan con atractivos turísticos de relevancia y constituyen destinos complementarios dentro de la región trinacional.

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Considerando que esta actividad turística genera oportunidades de desarrollo económico, empleo y fortalecimiento de los vínculos entre los prestadores de servicios turísticos de ambos países, acordaron facilitar el turismo receptivo y la circulación turística organizada entre ambos municipios.

“Las partes consideran conveniente establecer mecanismos de cooperación que permitan que los vehículos de transporte turístico debidamente habilitados en sus respectivas jurisdicciones puedan realizar visitas y excursiones a atractivos turísticos situados en el municipio vecino, transportando pasajeros provenientes de su propio país”, refiere.

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Hasta ahora, por la balsa no podían pasar vehículos con pasajeros, como taxis y furgones, debido a que no era un trayecto habilitado para vehículos con pasajeros. El convenio entraría en vigencia desde la próxima semana, según informaron las partes al momento de firmar el documento.

Intendentes apuestan al turismo

El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy Jara (PLRA), explicó que este convenio permitirá promocionar la ciudad como destino turístico. “Estamos sumando una nueva modalidad, un paso sin inconvenientes legales. Este convenio facilita mucho el trabajo y, con mayor libertad, las empresas turísticas van a poder ofrecer los destinos turísticos, tanto de Presidente Franco como de Puerto Iguazú”, expresó.

Por su parte, Claudio Raúl Filippa, intendente de Puerto Iguazú, destacó que, además de la conexión comercial, lo que se busca es encausar todo lo que implica el turismo. “Tenemos que dedicarnos a agilizar, a dinamizar y a gestionar con las autoridades nacionales pertinentes de ambos países todo lo relacionado al turismo. Franco es una mina de oro. Tiene hermosos lugares. El turismo no decae, el turismo crece y representa uno de los principales ingresos económicos para muchísimos países del mundo”, añadió.

Es rápido y seguro

Oliver Urunaga, representante de Intercom SACI, manifestó que permitir el paso de vehículos con pasajeros es un plus importante para dinamizar la región. Resaltó que personas de todo el mundo visitan la zona y que el paso por balsa en sí es una aventura para los visitantes, además de ser rápido y seguro.

“Además de la aventura y la tranquilidad, la balsa ofrece agilidad porque los turistas no tienen que esperar largas filas en el puente. Entonces, la mayoría de las personas opta por venir por la balsa para agilizar todo su trámite y poder irse a Puerto Iguazú”, destacó.

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Al cruzar por la balsa desde Presidente Franco, el visitante puede optar por regresar por Brasil, pasando por el puente Tancredo Neves hacia Foz de Iguazú y luego por el Puente de la Amistad hasta Ciudad del Este.

La balsa opera desde las 08:30 hasta las 17:00, con una frecuencia de una hora, y el cruce dura entre 10 y 15 minutos. El precio por persona con vehículo es de G. 70.000 y, por cada acompañante, se cobra un adicional de G. 20.000. En caso de que sean peatones o personas en bicicleta, pagan G. 20.000, mientras que las motos pagan G. 40.000.