Caaguazú: Música en vivo, gastronomía y actos tradicionales para el finde largo

El feriado por la conmemoración de la Batalla de Boquerón, que se recuerda el martes 29 de septiembre, fue trasladado al lunes 28 de septiembre, por lo que se tendrá un fin de semana extendido. En diferentes puntos del departamento se preparan actividades para recibir a visitantes y residentes.

Fiesta patronal y música en vivo en Coronel Oviedo

En Coronel Oviedo, una de las principales propuestas será la quinta edición de Jajotopáta Oviedope, prevista para el domingo 27 de septiembre en la plaza San Roque González de Santa Cruz, en el marco de la fiesta patronal y del aniversario 268 de la ciudad, capital del quinto departamento.

La actividad tendrá acceso libre y contará con la actuación de Mily Brítez, Agrupación Pass de San Salvador, Grupo Sintonía junto a Carluchín Alcaraz y Grupo Oviedo Folk.

La actividad también tendrá una importante propuesta gastronómica, con 112 puestos de comidas, donde los visitantes podrán encontrar opciones desde G. 20.000.

La celebración es organizada con el apoyo de la Municipalidad de Coronel Oviedo y la Parroquia Catedral Virgen del Rosario. La idea es reunir a los pobladores y visitantes en una jornada de música, gastronomía y tradición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Experiencia religiosa y cultural en Nueva Londres

A unos 20 kilómetros de Coronel Oviedo, el distrito de Nueva Londres también tendrá una actividad especial con motivo de sus fiestas patronales en honor al Niño Jesús, una celebración que combina la tradición religiosa con la identidad cultural de esta tranquila comunidad.

La propuesta comenzará este viernes 25 de septiembre, a las 18:30, con la misa y la procesión de la imagen del Niño Jesús desde el templo parroquial. Bajo el lema “Con María camino en la misión de su hijo”, los devotos realizarán un recorrido con antorchas.

La actividad denominada “Caminando con Jesús” representa el momento en que el Niño Jesús sale a misionar por las distintas capillas de la comunidad. La imagen permanecerá recorriendo la zona hasta su regreso a Nueva Londres, previsto para el 13 de diciembre, fecha que dará paso a la culminación de las fiestas patronales.

Además de su componente religioso, la actividad marca el inicio de la temporada cultural de Nueva Londres, distrito caracterizado por su tranquilidad, su población cercana a los 4.000 habitantes y su extensa zona ganadera.

Música y primavera en Caaguazú

En la ciudad de Caaguazú, la propuesta estará cargada de música y entretenimiento con el Kumbiarock 2026, que se realizará este viernes 25 de septiembre en la Plaza Bartolomé.

La jornada comenzará a las 18:00 con Zumba, mientras que desde las 21:00 está prevista la presentación de The Classic. Posteriormente, a las 22:00 subirá al escenario Salamandra, y a las 23:15 será el turno de Máximos Q’mbieros.

La actividad está preparada para celebrar el mes de la juventud y la llegada de la primavera, con una propuesta abierta para quienes quieran disfrutar de una noche de música y encuentro con amigos.

Una oportunidad para conocer el departamento

Las actividades previstas en Coronel Oviedo, Nueva Londres y Caaguazú forman parte de las alternativas que ofrece el departamento para quienes buscan aprovechar el feriado largo sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

La combinación de tradiciones religiosas, gastronomía, música y espacios públicos convierte a estas jornadas en una oportunidad para recorrer las comunidades, conocer sus costumbres y apoyar a los emprendedores y comerciantes locales.