Un viaje al Chaco profundo en el aniversario de Fuerte Olimpo

Es el momento de realizar turismo interno. La Dirección de Meteorología anuncia que durante varios días no se tendrían lluvias en esta parte del Chaco, situación que podría ser aprovechada para conocer y disfrutar de las bellezas naturales de la región y llegar hasta Fuerte Olimpo, que, de manera coincidente, festejará este viernes 25 sus 234 años de fundación.

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En este panorama alentador también se presenta el largo feriado, que ayudará a planificar sin mayores inconvenientes una visita anhelada. Todo depende de animarse y llegar hasta este lugar, caracterizado por su gente cálida y sus encantos naturales.

Cómo llegar

Lo ideal es contar con vehículo propio, ya que de esa manera se podrá llegar a tiempo para participar de las diversas actividades programadas para festejar los 234 años de existencia de esta comunidad, capital del Alto Paraguay.

En caso contrario, la empresa San Juan, de transporte público, sale de la Estación de Buses de Asunción en la noche del viernes y llega a esta población en la mañana del sábado. De esta manera, se dispondrá de dos días para recorrer la comunidad, e inclusive alquilar algún bote para realizar actividades de pesca o simplemente conocer las bellezas del Pantanal.

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El mismo colectivo regresa a la capital del país el día lunes por la mañana, llegando a destino en horas de la noche. De esta forma, los visitantes podrán estar nuevamente en Asunción para el día siguiente, cuando se reinicia la actividad laboral.

El precio del pasaje es de G. 235.000, es decir, G. 470.000 ida y vuelta. Los precios del hospedaje son accesibles y se encuentran opciones desde menos de G. 100.000 por día, incluyendo el desayuno. Con poco dinero se puede planear un excelente fin de semana para llegar hasta este bello lugar.

Lugares para visitar

A lo largo del viaje se podrá disfrutar las bellezas naturales del Chaco, además de tener la posibilidad de encontrarse con algún animal silvestre o contemplar la gran variedad de aves que habitan la región, entre ellas una importante diversidad de garzas.

Ya en la población se puede visitar la Catedral, erigida en la cima de uno de los cerros menores. En parte del mismo templo funciona el museo indígena, donde se cuenta la historia de los diferentes pueblos que habitaban el Alto Paraguay y el sometimiento al que fueron obligados por los empresarios que adquirieron las tierras donde anteriormente vivían.

También se debe conocer el histórico Fuerte de Borbón, construido sobre una pequeña elevación y que sirvió para proteger los dominios españoles durante la época colonial ante el avance de los portugueses. Esta fortaleza dio origen posteriormente a la formación de la población de Fuerte Olimpo.

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Dependiendo de las condiciones físicas de cada persona, también se podrá escalar los cerros Los Tres Hermanos y, desde la cima, disfrutar de las bellezas del gran Pantanal. En uno de estos cerros se encuentra una imagen de la Virgen de Caacupé.

Si aún se dispone de tiempo, también se podrán visitar las comunidades indígenas de los Ishir o Chamacocos, donde se pueden adquirir hermosos productos de artesanía, como bolsones, pantallas y otras variedades elaboradas a base de la hoja de karanday.

Fuerte Olimpo dista a 780 kilómetros de la capital del país y, actualmente, el viaje en transporte público demanda unas 12 horas. En vehículo particular, el tiempo se reduce a entre nueve y diez horas, dependiendo del tipo de vehículo y de las condiciones del camino.

La invitación está hecha. Solo falta animarse a conocer uno de los rincones más singulares del Chaco paraguayo.