Icefields Parkway: roadtrip entre glaciares, lagos turquesa y montañas de las Rocosas Canadienses

La Icefields Parkway, o ruta 93 Norte, recorre el corazón de las Rocosas Canadienses, en la provincia de Alberta. Conecta Lake Louise, dentro del Parque Nacional Banff, con Jasper, en el Parque Nacional Jasper.

Su singularidad está en que atraviesa un territorio protegido de gran escala. No es una ruta panorámica con un único punto destacado: cada tramo revela cambios de paisaje, desde valles boscosos y ríos de color lechoso hasta paredes de roca, cascadas y campos de hielo.

Cómo llegar y cómo recorrerla

El aeropuerto internacional más cercano es Calgary, a unas dos horas de Lake Louise en auto. Desde Edmonton también se puede llegar a Jasper, aunque el trayecto es más largo. Alquilar un vehículo es la alternativa más práctica: no hay transporte público regular que permita detenerse libremente en los miradores.

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La ruta puede hacerse en un día, pero dedicarle dos jornadas permite viajar sin apuro y dormir en Lake Louise, Saskatchewan River Crossing o Jasper. Conviene cargar combustible antes de partir: las estaciones son escasas. Para circular y estacionar dentro de los parques nacionales se requiere un pase de Parks Canada.

Qué ver en la Icefields Parkway

El primer gran desvío desde Lake Louise es Bow Lake, un lago alimentado por glaciares que refleja el macizo Crowfoot. Cerca de allí, el mirador de Peyto Lake ofrece una vista elevada sobre una laguna de tono turquesa intenso; su color proviene de los sedimentos minerales que arrastra el agua de deshielo.

Más al norte, Mistaya Canyon muestra otra escala del paisaje: el río excavó un estrecho cañón de roca caliza, accesible tras una caminata corta. Es una parada que permite entender la fuerza del agua que modeló estos valles durante miles de años.

El núcleo de la ruta es el Columbia Icefield, uno de los mayores campos de hielo de las Montañas Rocosas. Desde el Icefields Parkway se observa el glaciar Athabasca, una lengua de hielo que desciende hacia el valle. Las excursiones guiadas permiten caminar sobre el glaciar en vehículos adaptados; también está el Skywalk, una pasarela de vidrio suspendida sobre el valle de Sunwapta.

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Antes de llegar a Jasper, las cataratas Sunwapta y Athabasca cambian el registro glaciar por el estruendo de los ríos. Athabasca Falls, en particular, impresiona menos por su altura que por la potencia con la que el agua atraviesa un estrecho corredor de cuarcita.

Cuál es la mejor época para viajar

La temporada más sencilla para recorrer la Icefields Parkway va de junio a septiembre. En verano, los lagos están libres de hielo y la mayoría de los servicios funciona, aunque julio y agosto concentran más visitantes y conviene reservar alojamiento con anticipación.

En otoño, septiembre combina menos tránsito con colores dorados en los bosques. De octubre a mayo puede haber nieve, hielo y cierres temporales; se necesitan neumáticos adecuados para invierno y hay menos establecimientos abiertos.

La primavera ofrece cascadas caudalosas, pero las condiciones de montaña siguen siendo variables.

Qué comer y datos útiles

La oferta gastronómica es limitada en la ruta. Saskatchewan River Crossing cuenta con servicios básicos, mientras que Lake Louise y Jasper ofrecen más restaurantes, cafeterías y supermercados.

En Alberta es habitual encontrar carne vacuna, hamburguesas de bisonte, salmón canadiense, poutine —papas fritas con salsa gravy y cuajada de queso— y cervezas artesanales.

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El idioma principal es el inglés, la moneda es el dólar canadiense y las tarjetas se aceptan ampliamente, aunque es prudente llevar agua, abrigo, comida y el tanque lleno.

La señal telefónica es intermitente: descargar mapas offline antes de salir ayuda a convertir la Icefields Parkway en un viaje de ruta, no en una carrera contra la cobertura.