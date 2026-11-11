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Viajes
11 de noviembre de 2026 - 19:29

Esto indica la Asatur para los viajeros afectados por caso Ueno

Los argentinos acostumbran viajar en las vacaciones, algo que este año se verá encarecido.
Imagen ilustrativa: viajeros en un aeropuerto. Archivo, ABC Color

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur), Rosanna Fustagno, dio detalles sobre qué deben hacer los viajeros que fueron afectados tras la resolución de Ueno Bank y las agencias vinculadas. Más detalles, en la siguiente nota.

Por José González Mazo
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Según la presidenta de Asatur, Rosanna Fustagno, toda persona que haya sido afectada por la resolución de Ueno Bank y haya adquirido algún tipo de servicio turístico de alguna agencia vinculada -como Uela- debe dar a conocer su caso a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Al respecto aseguró que existe la intención de “recopilar la mayor cantidad de información” para presentar una “carpeta de damnificados” que sería sumada al expediente fiscal sobre la causa.

Esto sería tanto por servicios ya incumplidos o por faltas de confirmaciones de servicios ya abonados de alguna firma que podía tener una relación con Ueno.

Acá no se trata de una estafa turística como quieren usar el término, ¿verdad? También están siendo afectados por el bloqueo de las cuentas; están en la avalancha, así como gente que tenía bonos en la casa de valores de Ueno", precisó.

Lea más: Uela trunca las vacaciones de cientos de viajeros y deja sin trabajo a 130 empleados: qué hacer

Senatur suspende a siete agencias de viajes vinculadas a Ueno

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dispuso una medida cautelar contra siete agencias de viajes que estarían vinculadas al extinto Ueno Bank ante la recepción de casi 100 denuncias de personas que pagaron por paquetes turísticos, pasajes y excursiones que no se estarían cumpliendo.

La decisión busca evitar que más clientes resulten afectados mientras se aclara la situación de estas empresas.

El director general jurídico de la institución, el abogado Juan U. Heinichen detalló que la medida se tomó luego de recibir una cantidad importante de reclamos. En este sentido, detalló que las empresas mencionadas en la resolución son:

  • Uela
  • Uela Tour Operator.
  • Intertours.
  • Inter Express.
  • Kostas Travel.
  • Comdetur.
  • Match.
Matriz de Ueno Bank.
Matriz de Ueno Bank.

Para centralizar los reclamos, Senatur habilitó el correo sugerencias@senatur.gov.py, donde los afectados pueden enviar una descripción de lo ocurrido, acompañada de los documentos que respalden su denuncia y, de ser posible, un breve relato de los hechos.

Lea más: Senatur suspende a siete agencias de viajes vinculadas a Ueno ¿Qué hacer si resultaste afectado?

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