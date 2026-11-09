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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 20:16

Senatur habilita correo para recibir reclamos de viajeros afectados por cierre de UELA

Viajera con su maleta en un aeropuerto mostrando signos de preocupación y nerviosismo.
Viajera con su maleta en un aeropuerto mostrando signos de preocupación y nerviosismo. Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock facilitada por Journalistic.org. Daniel Galilea

La Senatur habilitó una vía de reclamos para los pasajeros afectados por el cierre repentino de la agencia UELA, perteneciente al Grupo Vázquez. La medida busca dar contención a los trabajadores y clientes varados. ¿Cómo responderá la empresa ante afluencia masiva de denuncias? Te contamos en esta nota.

Por ABC Color
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La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) informó que se encuentra recibiendo reclamos de personas afectadas por el cierre o la suspensión de actividades de prestadores de servicios turísticos, así como por cancelaciones de viajes y reservas. La institución difundió un comunicado dirigido a la ciudadanía en medio de la incertidumbre generada por el cierre de la agencia de viajes UELA, perteneciente al Grupo Vázquez.

La medida surge luego de que la empresa cerrara sus oficinas el viernes 6 de noviembre y dejara a unos 130 trabajadores sin empleo, además de numerosos clientes sin respuestas sobre los paquetes turísticos, pasajes y alojamientos que habían contratado y pagado por adelantado.

Lea más: Uela deja a 130 trabajadores sin empleo y viajeros sin respuestas: qué hacer y adónde recurrir

En ese contexto, la Senatur señaló que tomó conocimiento de los reportes sobre esta situación y recordó a los usuarios que pueden presentar sus denuncias ante el Departamento de Sugerencias y Reclamos de la institución, a través del correo electrónico sugerencias@senatur.gov.py.

Comunicado oficial de SENATUR en papel, con logotipo del gobierno de Paraguay en la parte inferior.
La Secretaría Nacional de Turismo notifica sobre cierres y cancelaciones de servicios turísticos en Paraguay.

¿Cómo presentar los reclamos?

En el comunicado, la institución explicó que, para facilitar la atención de cada caso, los afectados deben proporcionar los datos de la empresa prestadora del servicio, así como sus propios datos personales, incluyendo nombres y apellidos, número de cédula de identidad, teléfono y correo electrónico de contacto.

Nuevas amenazas de bomba afectan a aeropuertos europeos por cuarta vez en una semana.
Nuevas amenazas de bomba afectan a aeropuertos europeos por cuarta vez en una semana.

También deberán especificar cuál fue el servicio contratado, la fecha prevista para su realización y una breve descripción de lo ocurrido. En este punto, la Senatur solicita indicar si la empresa comunicó oficialmente la cancelación o si ofreció alguna alternativa para solucionar el inconveniente.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

Otro aspecto importante es la presentación de documentos que respalden la contratación. La institución solicita adjuntar comprobantes de pago y, en caso de contar con ellos, copias del contrato, confirmaciones de reservas o comunicaciones mantenidas con la empresa.

Atención para viajes próximos o ya iniciados

Asimismo, la Senatur pidió prestar especial atención a los casos en los que la fecha del viaje o el ingreso al alojamiento esté próxima, o cuando el traslado ya haya comenzado. En estas circunstancias, los afectados deberán especificar la situación y la fecha del servicio en el asunto del correo electrónico.

Lea más: Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

La institución aclaró que no es necesario contar inicialmente con todos los documentos para presentar el reclamo. Al respecto, indicó: “Puede presentar su reclamo con los documentos que tenga disponibles y completar la información posteriormente”.

Una vez recibidas las denuncias, la Senatur anunció que registrará los reclamos, verificará los antecedentes y orientará a las personas afectadas sobre los pasos a seguir, dentro del ámbito de sus competencias. La institución aclaró que estos reportes se reciben en el contexto del procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A., dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

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