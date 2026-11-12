Turismo interno: este sábado celebrarán el Natsumatsuri 2026 de Pirapó

La gastronomía japonesa será protagonista en la edición 2026 del Natsumatsuri de Pirapó, celebración que se realizará el próximo sábado 14 de noviembre. La cultura del país nipón atrae cada año a cientos de personas que realizan turismo interno por el séptimo departamento.

La actividad es organizada por Nikkai Seinen Pirapó, el grupo juvenil de la Asociación Japonesa del distrito. Las entradas cuestan G. 10.000 y la actividad se desarrollará en la cancha de la Asociación Japonesa de Pirapó, ubicada sobre la ruta D047 Paraguay-Japón.

Además de los puestos con comida tradicional nipona, se prepara un espectáculo con bailes, música y una zona de juegos. Los portones estarán abiertos a partir de las 18:00.

Los platos destacados que estarán disponibles serán okonomiyaki, mitarashi dango, takoyaki, kara-age, harumaki, cup noodles, yakisoba, inari/norimaki, onigiri, dorayaki, omochi, yakitori, harumaki, sushi, gyoza y cerdo agridulce, por citar algunas delicias de la gastronomía japonesa.

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¿Qué es el Natsumatsuri?

Se trata de una tradición milenaria que se basa principalmente en agradecer a los dioses las buenas cosechas y en asegurarse de que el próximo año se tenga prosperidad, llevando las ofrendas a los templos.

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Esta costumbre fue extendiéndose por todo el mundo. En la actualidad, se han añadido los elementos de celebrar la vida y de disfrutar el día a día.

El verano se caracteriza en Japón por temporales y desastres naturales; por lo tanto, se celebran estas fiestas para pedir que no ocurran estos fenómenos y, a la vez, por la salud de todos.

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Descendencia japonesa en Pirapó

El distrito de Pirapó, situado en el departamento de Itapúa, tiene su origen y una profunda relación con Japón a través de la inmigración japonesa y un acuerdo bilateral de colonización.

Nació el 2 de agosto de 1960, tras un convenio suscrito en 1956 entre los gobiernos de Paraguay y Japón.

El Gobierno japonés adquirió unas 84.000 hectáreas de tierras fértiles en la zona para fundar una colonia agrícola destinada a familias japonesas que buscaban reconstruir sus vidas tras la Segunda Guerra Mundial.

La localidad se consolidó como una de las principales colonias nikkei del país, con una fuerte organización comunitaria a través de la Asociación Japonesa (activa desde 1966) y la Cooperativa Pirapó, dedicada al desarrollo agroindustrial (cultivo de soja, trigo y maíz).

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¿Cómo llegar al lugar de celebración?

Para llegar a la Asociación Japonesa de Pirapó, situada en el centro urbano de la compañía Pirapó km 13, en el departamento de Itapúa, desde Encarnación, el trayecto abarca aproximadamente 85 kilómetros y demanda un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 30 minutos.

El recorrido inicia saliendo de la ciudad por la ruta PY06 en dirección norte, rumbo a Ciudad del Este. Tras atravesar las localidades de Capitán Miranda, Trinidad y Hohenau, se alcanza el acceso debidamente señalizado hacia la colonia Pirapó. En ese punto, se debe tomar el desvío a la izquierda e ingresar por el camino asfaltado interno durante unos 12 kilómetros hasta arribar al núcleo urbano, donde se emplaza la sede de la institución.

Desde Asunción, la distancia asciende a unos 430 kilómetros, lo que representa un viaje de aproximadamente 6 horas y 30 minutos por carretera. La ruta más directa consiste en partir desde la capital por la ruta PY01 en dirección sur, pasando por ciudades como Paraguarí, Villa Florida y San Juan Bautista, hasta llegar a Encarnación.

Una vez allí, se enlaza con la ruta PY06 hacia el norte para completar el tramo final hasta el desvío de Pirapó. Otra alternativa sería tomar la ruta D047 en Carmen del Paraná, desde el empalme con la ruta PY01, camino que llega directamente hasta el km 88, donde está ubicado el predio de la Asociación Japonesa.