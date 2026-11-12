ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Viajes
12 de noviembre de 2026 - 17:06

Turismo interno: este sábado celebrarán el Natsumatsuri 2026 de Pirapó

Natsumatsuri 2024.
Un grupo de mujeres descendientes de colonos japoneses durante el Natsumatsuri, edición 2024. Archivo ABC.Gentileza

La edición 2026 del Natsumatsuri, la tradicional fiesta de verano japonesa, se realizará el próximo sábado. La actividad destaca por su deliciosa gastronomía y es una opción ideal de turismo interno de fin de semana.

Por Sergio González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La gastronomía japonesa será protagonista en la edición 2026 del Natsumatsuri de Pirapó, celebración que se realizará el próximo sábado 14 de noviembre. La cultura del país nipón atrae cada año a cientos de personas que realizan turismo interno por el séptimo departamento.

La actividad es organizada por Nikkai Seinen Pirapó, el grupo juvenil de la Asociación Japonesa del distrito. Las entradas cuestan G. 10.000 y la actividad se desarrollará en la cancha de la Asociación Japonesa de Pirapó, ubicada sobre la ruta D047 Paraguay-Japón.

Además de los puestos con comida tradicional nipona, se prepara un espectáculo con bailes, música y una zona de juegos. Los portones estarán abiertos a partir de las 18:00.

Cartel del Natsumatsuri 2026 con fuegos artificiales y un pez carpa, anunciando el evento en Pirapó el 14 de noviembre.
Se presenta un cartel promocional del Natsumatsuri 2026 en Pirapó, anunciando el evento para el 14 de noviembre.

Los platos destacados que estarán disponibles serán okonomiyaki, mitarashi dango, takoyaki, kara-age, harumaki, cup noodles, yakisoba, inari/norimaki, onigiri, dorayaki, omochi, yakitori, harumaki, sushi, gyoza y cerdo agridulce, por citar algunas delicias de la gastronomía japonesa.

Lea más: Encarnación: docentes exigen garantías de que no habrá recortes del aumento salarial en el PGN

¿Qué es el Natsumatsuri?

Se trata de una tradición milenaria que se basa principalmente en agradecer a los dioses las buenas cosechas y en asegurarse de que el próximo año se tenga prosperidad, llevando las ofrendas a los templos.

Natsumatsuri 2024
Natsumatsuri 2024.

Esta costumbre fue extendiéndose por todo el mundo. En la actualidad, se han añadido los elementos de celebrar la vida y de disfrutar el día a día.

El verano se caracteriza en Japón por temporales y desastres naturales; por lo tanto, se celebran estas fiestas para pedir que no ocurran estos fenómenos y, a la vez, por la salud de todos.

Lea más: Video: funcionarios de Migraciones Paraguay trabajan en deplorables condiciones y enfrentan posibles maltratos en Posadas

Descendencia japonesa en Pirapó

El distrito de Pirapó, situado en el departamento de Itapúa, tiene su origen y una profunda relación con Japón a través de la inmigración japonesa y un acuerdo bilateral de colonización.

Arco de entrada de Pirapó.
El arco de acceso a Pirapó en Itapúa, en el empalme entre las rutas D047 y PY06.

Nació el 2 de agosto de 1960, tras un convenio suscrito en 1956 entre los gobiernos de Paraguay y Japón.

El Gobierno japonés adquirió unas 84.000 hectáreas de tierras fértiles en la zona para fundar una colonia agrícola destinada a familias japonesas que buscaban reconstruir sus vidas tras la Segunda Guerra Mundial.

La localidad se consolidó como una de las principales colonias nikkei del país, con una fuerte organización comunitaria a través de la Asociación Japonesa (activa desde 1966) y la Cooperativa Pirapó, dedicada al desarrollo agroindustrial (cultivo de soja, trigo y maíz).

Lea más: Investigan la muerte de un bebé de 22 días en Mayor Otaño: la madre tiene 14 años

¿Cómo llegar al lugar de celebración?

Para llegar a la Asociación Japonesa de Pirapó, situada en el centro urbano de la compañía Pirapó km 13, en el departamento de Itapúa, desde Encarnación, el trayecto abarca aproximadamente 85 kilómetros y demanda un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 30 minutos.

El recorrido inicia saliendo de la ciudad por la ruta PY06 en dirección norte, rumbo a Ciudad del Este. Tras atravesar las localidades de Capitán Miranda, Trinidad y Hohenau, se alcanza el acceso debidamente señalizado hacia la colonia Pirapó. En ese punto, se debe tomar el desvío a la izquierda e ingresar por el camino asfaltado interno durante unos 12 kilómetros hasta arribar al núcleo urbano, donde se emplaza la sede de la institución.

Desde Asunción, la distancia asciende a unos 430 kilómetros, lo que representa un viaje de aproximadamente 6 horas y 30 minutos por carretera. La ruta más directa consiste en partir desde la capital por la ruta PY01 en dirección sur, pasando por ciudades como Paraguarí, Villa Florida y San Juan Bautista, hasta llegar a Encarnación.

Una vez allí, se enlaza con la ruta PY06 hacia el norte para completar el tramo final hasta el desvío de Pirapó. Otra alternativa sería tomar la ruta D047 en Carmen del Paraná, desde el empalme con la ruta PY01, camino que llega directamente hasta el km 88, donde está ubicado el predio de la Asociación Japonesa.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
04
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar