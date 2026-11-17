El establecimiento turístico Ecotur Laguna Blanca, situado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, anuncia nuevas instalaciones y mejoras en infraestructura para recibir a visitantes nacionales y extranjeros durante la temporada veraniega 2026-2027.

Considerado uno de los principales atractivos turísticos del departamento de San Pedro y uno de los destinos naturales más visitados del país, el complejo se prepara con expectativas de incrementar la cantidad de visitantes.

Más de 150.000 visitas en el último verano

El establecimiento inició la temporada turística 2026 con el objetivo de superar los registros del periodo anterior, cuando recibió más de 150.000 visitas, de acuerdo con los datos proporcionados por la administración.

Su propietario, Pedro Cabañas, explicó que diciembre será un mes especial para el complejo, debido a la celebración de sus 15 años de apertura y vigencia en el sector turístico.

Para conmemorar el aniversario, están previstas actividades culturales, presentaciones de grupos musicales en vivo y propuestas recreativas para niños y adultos, que se desarrollarán durante el mes de diciembre.

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Nuevos espacios y mejoras en infraestructura

Como parte de los preparativos para la temporada, el complejo incorpora nuevos espacios y servicios destinados a mejorar la experiencia de los visitantes.

Entre las novedades se encuentran nuevos quinchos, casas para hospedaje y otras mejoras en infraestructura, con el propósito de ofrecer mayores comodidades a las familias y grupos de turistas que eligen el lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza.

La intención es recibir tanto a compatriotas como a visitantes provenientes de distintos países, consolidando a Laguna Blanca como uno de los destinos turísticos de referencia en el norte del país.

Un atractivo natural de San Pedro

Laguna Blanca es reconocida por sus paisajes naturales, su playa de arena blanca y las diversas actividades recreativas que ofrece.

El complejo cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 170 hectáreas, además de playa, islas, quinchos, amplias áreas de camping, vegetación y una piscina con vista al lago.

También dispone de sanitarios, habitaciones para hospedaje y servicio gastronómico con un menú variado, lo que permite recibir a visitantes durante jornadas recreativas y estadías más prolongadas.

Expectativa de una temporada con mayor movimiento turístico

Con la llegada de los meses de mayor movimiento turístico, Ecotur Laguna Blanca se prepara para recibir a familias, grupos de amigos y turistas que buscan disfrutar de actividades al aire libre y del contacto con la naturaleza.

La celebración de los 15 años representa un nuevo capítulo para uno de los principales emblemas turísticos de San Pedro, que apuesta a seguir creciendo mediante la incorporación de servicios, mejoras en sus instalaciones y propuestas para atraer a más visitantes.

La expectativa también apunta a generar mayor movimiento económico en la zona y fortalecer el turismo interno durante la temporada de verano.