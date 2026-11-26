Sossusvlei está en el sur de Namibia, dentro del Parque Nacional de Namib-Naukluft. Es un vlei: una depresión de arcilla y sal que solo acumula agua en años de lluvias excepcionales, cuando el río Tsauchab logra pasar los cordones de arena.

Lo rodean dunas estrella, modeladas por vientos que soplan desde varias direcciones. El rojo intenso de la arena viene del hierro oxidado durante millones de años, y contrasta con un cielo casi siempre seco.

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Se llega por Sesriem, a cinco o seis horas por ruta desde Windhoek, la capital y puerta de entrada aérea del país. Desde Walvis Bay, en la costa atlántica, la distancia es parecida.

Con auto alquilado se recorren por cuenta propia los cerca de 60 kilómetros asfaltados hacia el interior del parque; los últimos tramos son de arena y requieren tracción 4x4 o un traslado local en todoterreno.

También hay avionetas desde Windhoek y desde la costa hasta pistas cercanas a Sesriem.

Qué ver y qué hacer

Conviene caminar hasta Deadvlei a primera hora. Los troncos de acacias camelthorn, de cientos de años, siguen en pie sobre la arcilla clara y agrietada, al pie de la duna Big Daddy. La sequedad extrema impidió que la madera se descompusiera, y por eso se ven oscuras y secas.

A unos 45 kilómetros de la entrada está la Duna 45. Subir por su cresta cuesta, porque la arena es blanda, pero desde arriba se ve el mar de dunas y las sombras largas del amanecer.

Al mediodía, cuando aprieta el calor, el cañón de Sesriem da sombra: es una garganta angosta, excavada por el Tsauchab cerca de la entrada.

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Comida, clima y planificación

En Sesriem y alrededores se come en lodges y campamentos. La carta mezcla cocina namibia y sudafricana: carnes a la parrilla, estofados de caza, pan recién horneado y viandas para llevar en las jornadas largas.

Entre mayo y septiembre hace menos calor de día, las noches son frías y el cielo está despejado. De octubre a abril suben las temperaturas, con máximas altas en verano, y pueden caer lluvias escasas que reverdecen algunos sectores.

Lo mejor es quedarse al menos dos noches para ver más de un amanecer.

El idioma oficial es el inglés y la moneda, el dólar namibio (NAD), que en muchos lugares se acepta junto con el rand sudafricano.

El portón exterior del parque abre al amanecer y cierra al atardecer; quien se aloja dentro puede salir antes.

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Hay que llevar bastante agua y protector solar. Muchos caminan descalzos sobre la arena todavía fresca de la madrugada; si no, sirve cualquier calzado cómodo.