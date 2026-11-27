La devoción a la Virgen de los Pobres de Itacuá comenzó hacia el siglo XX, cuando los navegantes pedían protección celestial para cruzar por un paso difícil en ese lugar, debido a las corrientes y al fondo playo y rocoso de ese trayecto del río Paraná. La Virgen María se habría aparecido a un navegante para guiarlo como un faro en ese peligroso tramo.

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La visión describía a una santa vestida de blanco. En respuesta, el navegante colocó un cuadro de la Virgen en una de las paredes rocosas de la orilla de ese codo del río, donde posteriormente se construyó la primera capilla.

Dicha zona era considerada un paso muy peligroso para canoeros, jangaderos y barqueros. En el lugar se formaba un peligroso peñón, donde se producían turbulentas aguas entre Itacuá y la Isla Cañete.

La tradición náutica de la zona cuenta que los navegantes debían hacer sonar tres pitadas en saludo a la Virgen, mientras que los canoeros y jangaderos debían encomendarse a la imagen santa para solicitar su protección en ese tramo. En caso de que se omitieran el saludo y la recomendación, alguna tragedia sobrevenía para el escéptico navegante, según el relato.

Imagen de la Virgen de la Aurora

En el año 1945, el obispo de la Diócesis de Villarrica —a la que pertenecía Itapúa entonces—, monseñor Agustín Rodríguez, trajo la primera imagen de la Virgen al lugar. Fue llamada también “Virgen de la Aurora” porque tenía un manto azul y velos blancos.

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Peregrinación a Itacuá

Durante las primeras décadas, la peregrinación a Itacuá se realizaba exclusivamente por agua, luego por la vera del río y, hacia el año 1968, se abrió un camino que comunica Encarnación con el santuario.

La Congregación del Verbo Divino, por medio del padre Daniel Linch, consiguió la compra de las primeras cinco hectáreas del actual parque y santuario de la Virgen a su propietario, Tranquilino Soria. A su vez, Soria donó dos hectáreas más para que se erigiera una capilla en honor de la protectora.

Cada año, miles de peregrinos caminan desde los diversos barrios de Encarnación, así como desde países vecinos como Argentina y Brasil, hasta llegar al santuario, donde se encuentra un parque natural de más de siete hectáreas.

Desde la iglesia parroquial, donde se realiza la misa central, y descendiendo unos 250 metros por una escalera o por una rampa que bordea el peñasco, se llega a lo alto de la gruta, donde está enclavada la imagen de la Virgen de Itacuá.

Según estimaciones de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en promedio, 17.000 las personas asisten a fiesta patronal en honor a la Virgen de Itacuá en Encarnación. Es, además, un punto turístico de relevancia, visitado por quienes realizan turismo religioso.

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Virgen de los Pobres de Itacuá

La Virgen de Itacuá es una réplica de la Virgen de Banneux, de Bélgica, conocida como la “Virgen de los Pobres”. La imagen de la Virgen del Santuario de Itacuá es una figura similar a la del Santuario de Banneux.

La Virgen de Banneux es una advocación mariana católica originada en ocho apariciones a Mariette Beco, una niña de 11 años, en Banneux, Bélgica. Se presentó como la “Virgen de los Pobres” y afirmó: “He venido a aliviar el sufrimiento”.

De hecho, datos publicados por la Municipalidad de Encarnación relatan que misioneros del Verbo Divino trajeron desde Europa una pequeña imagen de la Virgen para instalarla en la gruta de Punta Itacuá, a inicios del siglo XX.

La imagen venerada actualmente en la gruta corresponde a la “Advocación de la Virgen de los Pobres”, por lo que se la llama “Virgen de los Pobres de Itacuá”, que es hoy el título y el mensaje más adecuados que atraen a los devotos que, en sus penas y limitaciones, recurren a ella para pedirle favores.

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Parroquia en forma de barco y su vínculo con los navegantes

El actual templo ubicado en el Santuario Natural fue gestionado por monseñor Claudio Silvero y financiado con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El lugar de la gruta tuvo que ser elevado en tres ocasiones hasta llegar a su posición actual.

Además, la EBY realizó la pavimentación de 8 kilómetros de la ruta actualmente conocida como Tupasy Rape, que une el Circuito Comercial con el Santuario de la Virgen de Itacuá. Las obras fueron inauguradas el 30 de noviembre de 2003. El proyectista fue el arquitecto Rody Sténico.

La obra edilicia, enmarcada dentro del concepto de “reposición funcional”, tiene la forma de un barco, aludiendo a la devoción de los antiguos navegantes, y reemplazó la pequeña capilla apostada cerca del río.

La construcción estuvo inspirada en la idiosincrasia del nacimiento de la devoción a la Virgen y su estrecha relación con el río, así como en la fe de los navegantes.

La proa (parte delantera) apunta hacia el río Paraná, donde se ubica el altar, diseñado con amplios ventanales vidriados para integrar el paisaje fluvial. Las puertas principales de acceso al público se encuentran en la popa (parte trasera). El conjunto cuenta con un mirador sobre el río, donde se sitúa el campanario y desde donde se aprecia el entorno natural.

En el año 2013, el Obispado de Encarnación oficializó el nombre de “Santuario Diocesano de la Virgen Inmaculada de Itacuá”, que quedó bajo la responsabilidad del Instituto de Vida Consagrada Oblatos de María Inmaculada (OMI).