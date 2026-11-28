La Diócesis de la Santísima Encarnación organiza la agenda de actividades en el marco de la fiesta patronal de la Virgen de los Pobres de Itacuá, que se conmemora el próximo 8 de diciembre en el Santuario Natural de Itacuá. En el marco de la misma, las principales parroquias de la diócesis ofrecerán misas durante el novenario en honor a la Virgen.

En la Parroquia de Itacuá se desarrollará el novenario desde el sábado 28 de noviembre. A partir de las 17:00 iniciarán cada día, exceptuando el domingo, cuando la misa será a las 10:00 y una segunda a las 17:00.

El día de la celebración, se espera una gran concurrencia de peregrinos y turistas que cada año hacen la travesía para llegar junto a la Virgen. El 7 de diciembre y la madrugada del 8 se espera una cargada agenda para acompañar la vigilia hasta la misa central.

La devoción a la Virgen data de inicios del siglo XX, cuando se apareció a navegantes que temían un peligroso codo del río Paraná por ser de aguas turbias, rocosas y, en consecuencia, peligrosas. Por la fe, se montó un pequeño santuario a orillas del río, que terminó convirtiéndose en una gran tradición mariana.

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Misas del novenario

El sábado 28 de noviembre iniciará el novenario. La misa será celebrada por el padre Gilberto Penayo, párroco de la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación. Abordará el tema “El que escucha y pone en práctica”.

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El domingo 29 continuará a cargo del padre Germán Rojas, de la Parroquia de Itacuá, quien hablará en su homilía sobre “Vivía sujeto a ellos” en la misa de las 10:00. Entretanto, a las 17:00 estará a cargo de la Parroquia San Miguel Arcángel, presidida por el padre José Orzechowski.

Para el lunes 30, la celebración religiosa estará a cargo del padre José Mateo SVD, de la Parroquia San Isidro Labrador, quien abordará el tema “¿También usted quiere marcharse?”. Al día siguiente, la misa estará a cargo de la comunidad de la Parroquia Santísimo Nombre de María, presidida por el padre Darío Silvero. La homilía se desarrollará con base en “¿Y quién es mi prójimo?”.

El quinto día del novenario será el miércoles 2 de diciembre y estará a cargo del padre Néstor Vera, de la Parroquia San Pedro Apóstol. La homilía abordará “¿No ardía nuestro corazón?”.

El jueves 3 estará a cargo de la comunidad de la Parroquia San Roque González de Santa Cruz y será presidida por el padre Stany Lobo. El tema del día será “Astutos como serpientes, sencillos como palomas”.

El viernes 4, la celebración religiosa estará a cargo de la comunidad de la Parroquia Virgen del Rosario. Estará presidida por el padre Egidio Eloses, quien dará su homilía sobre “No amemos de palabras, sino de obras”.

El sábado 5 de diciembre estará a cargo de los padres José Zarza y Aldo López, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Hablarán sobre “¿Tiene sabor tu sal, tiene fuerza tu luz?”.

El último día del novenario será el domingo 6 de diciembre. La primera y segunda misa estarán a cargo del padre Germán Rojas, del Santuario de Itacuá, con el tema “Se levantó y se fue de prisa”.

Todas las celebraciones se desarrollarán en la Parroquia Virgen de Itacuá, con las confesiones a las 17:00, el Santo Rosario a las 18:00 y la misa a las 18:30.

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Vigilia y Fiesta Patronal

La tarde del lunes 7 de diciembre, la imagen de la Virgen recorrerá diferentes lugares de la ciudad, debido a que este año no se realizará la tradicional procesión náutica. Los lugares que serán visitados serán el Hospital General de Itapúa, el Hospital Día Oncológico Lazos del Sur, el IPS, el Hospital Regional de Encarnación y el Hogar de Ancianos Santa María.

Las misas y celebraciones del 8 de diciembre están planificadas de la siguiente manera:

00:00 – Misa, a cargo del padre Bernardo Martínez.

02:00 – Misa Juvenil, a cargo del padre Ramón Yeza.

04:00 – Misa, a cargo del padre Ydelio Aguinagalde.

06:00 – Santo Rosario.

07:00 – Misa Central, a cargo de monseñor Francisco Javier Pistilli.

10:00 – Misa, a cargo del padre Óscar Lovera.

12:00 – Ángelus.

17:00 – Misa, a cargo del padre Germán Rojas.