Una pintoresca celebración se realizará en General Artigas, en el este del departamento de Itapúa, para celebrar una exitosa cosecha. La segunda Fiesta del Ajo es, sin dudas, un plan ideal para disfrutar en familia de un viaje de turismo interno por el sur del país.

El próximo jueves 10 de diciembre se desarrollará en la compañía Arroyo Itá, del distrito de General Artigas, en la finca del presidente del comité de productores, Edilberto Servián. Contará con exposición del producto, derivados y actividades lúdicas. Es organizada con la oficina regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del MAG.

El objetivo de la actividad es honrar la cultura y tradición del cultivo del ajo en la comunidad. Los agricultores celebran la historia de la producción de ajo como motor económico y cultural del distrito a través de exposiciones, concursos y gastronomía.

La feria iniciará a las 10:30 con el acto central. Los expositores presentarán derivados producidos, como el pan de ajo, chorizo de ajo, salsa de ajo, mayonesa de ajo, ajo en polvo, encurtido de ajo, queso de cabra con ajo, ajo confitado en conserva y ajo en escabeche.

Lea más: La Virgen de los Pobres de Itacuá: una aparición que sigue guiando a miles de devotos hasta la orilla del río Paraná

Para divertirse con el ajo

Los organizadores explicaron que, además, habrá comida tradicional para los que quieran disfrutar del día en la actividad. Por la tarde iniciarán los concursos y las actividades de recreación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Primero se realizará la competencia y premiación de “Preparación y presentación de ristra de ajos”. Se trata de formar las famosas trenzas hechas por cabezas de ajo unidas mediante sus propios tallos o con hojas de anea.

Posteriormente, se expondrá la ristra de ajo más larga. La celebración continuará con la elección de la segunda Reina del Ajo, concurso en el que participarán jóvenes de la comunidad.

El cierre de la actividad será con una gran fiesta bailable para disfrutar de la jornada de diversión y mucho ajo para compartir.

Lea más: “Encarnación brilla”: anuncian árbol navideño gigante y concurso de pesebres tradicionales

Comunidad libre de vampiros y malas energías

La producción del ajo concentrada en General Artigas involucra a 50 productores en 13 hectáreas, con las variedades Ajo Py, Mineiro e Ito. Se estima la venta de 104.000 kilos, con un retorno de G. 1.248.000.000.

La creencia de que el ajo espanta a los vampiros surge de una mezcla de antiguas tradiciones medicinales, folclore europeo y literatura, más que de una sola razón. Desde civilizaciones antiguas (como la egipcia) y en el folclore de Europa del Este, el ajo se usaba como remedio natural, antibiótico y repelente de insectos y enfermedades. En épocas en que las enfermedades se asociaban a males sobrenaturales, lo que curaba o protegía el cuerpo también se veía como defensa contra entidades malignas o vampiros.

En nuestro país, el ajo es considerado un amuleto de protección y medicina natural, fuertemente arraigado en la medicina tradicional (pohã ñana) y las supersticiones heredadas tanto de la cultura guaraní como de los inmigrantes europeos. Se cree que colgar ristras de ajo detrás de la puerta principal o en la cocina bloquea las malas energías, el payé (hechizos) y la envidia de quienes visitan la casa.

Llevar un diente de ajo “macho” (de un solo bulbo) en el bolsillo o en la billetera se utiliza para atraer la buena suerte, protegerse de daños espirituales y asegurar que no falte el dinero. En las zonas rurales, es común colocar un diente de ajo cerca de la cuna de los bebés o en su ropa para evitar que reciban “mal de ojo” (ojeo) de personas con mirada pesada.

Lea más: Por el 25N desarrollaron clases de defensa personal para mujeres en la Costanera de Encarnación

Propiedades del ajo

El ajo (Allium sativum) es un alimento rico en compuestos organosulfurados (como la alicina), antioxidantes, vitaminas (C, B1, B6) y minerales (manganeso, selenio), que aporta beneficios cardiovasculares, antimicrobianos y antiinflamatorios dentro de una dieta equilibrada.

Entre las principales propiedades y beneficios, ayuda a la salud cardiovascular, reduce modestamente la presión arterial, el colesterol LDL y los triglicéridos, además de favorecer la circulación.

También se le atribuye acción antimicrobiana e inmunitaria. Esto se debe a que sus compuestos sulfurados respaldan las defensas y muestran actividad frente a bacterias, hongos y virus.

Además, tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Combate el estrés oxidativo y modula procesos inflamatorios en el organismo. Y, como si fuera poco, aporta apoyo digestivo y metabólico porque contribuye a la microbiota intestinal y puede ayudar a regular la glucosa en sangre.