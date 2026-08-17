Ciencia
17 de agosto de 2026 a la - 06:00

¿Por qué Deimos fue tan difícil de observar desde la Tierra?

Deimos, satélite de Marte. Imagen ilustrativa.
Deimos, satélite de Marte. Imagen ilustrativa.Shutterstock

En agosto de 1877, Asaph Hall pudo ver a Deimos porque coincidieron una oportunidad geométrica excepcional, un telescopio más potente y una técnica de búsqueda cerca del resplandor marciano. Ese hallazgo abrió una pista clave sobre el origen de Marte.

Por Alba Acosta

Por qué fue tan difícil ver Deimos

Desde la Tierra, Marte se observa como un disco brillante. A su lado, Deimos es apenas un punto débil: la luz dispersada por la atmósfera y por la óptica del telescopio “lava” el contraste, como cuando un farol impide distinguir estrellas cercanas.

Fotografía de archivo: durante el sobrevuelo de Marte, la sonda Hera de defensa planetaria activó un trío de instrumentos para tomar imágenes de la superficie del planeta rojo, así como de la cara de Deimos, la más pequeña y misteriosa de las dos lunas marcianas.
Fotografía de archivo: durante el sobrevuelo de Marte, la sonda Hera de defensa planetaria activó un trío de instrumentos para tomar imágenes de la superficie del planeta rojo, así como de la cara de Deimos, la más pequeña y misteriosa de las dos lunas marcianas.

Ahí entra el contexto de 1877: la oposición de Marte, cuando el planeta queda cerca de la Tierra y se ve más grande y brillante. Esa ventaja, paradójicamente, empeora el resplandor, pero también agranda la separación aparente entre Marte y sus satélites, haciendo posible buscarlos.

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Qué cambió en 1877: instrumento, método y paciencia

Asaph Hall.
Asaph Hall.

Hall trabajaba en el Observatorio Naval de Washington con el gran refractor de 26 pulgadas, uno de los más avanzados de su época. La mejora fue más capacidad de captar luz y mejor definición para rastrear puntos cercanos al borde del planeta.

Marte, Fobos y Deimos. Imagen ilustrativa.
Marte, Fobos y Deimos. Imagen ilustrativa.

Hall realizó barridos sistemáticos en torno a Marte, noche tras noche, buscando un punto que se moviera con regularidad respecto del fondo estelar.

Deimos fue visto por primera vez el 12 de agosto de 1877 y confirmado en los días siguientes, al comprobar que no era una estrella débil ni un artefacto óptico, sino un objeto en órbita marciana. Esa confirmación exigía repetir la observación y verificar el movimiento esperado.

Qué aporta Deimos a la ciencia planetaria

Deimos orbita más lejos que Fobos y se mueve más lento; ambos son muy pequeños (Deimos mide del orden de una decena de kilómetros).

Fotografía de archivo: el equipo científico de Hera, que incluye al astrofísico y guitarrista que fuera miembro de Queen, Brian May (sentado, i) y al investigador principal Patrick Michel, celebra el regreso de las imágenes del sobrevuelo de Marte, en el centro de control de la misión ESOC de la ESA en Darmstadt (Alemania).
Fotografía de archivo: el equipo científico de Hera, que incluye al astrofísico y guitarrista que fuera miembro de Queen, Brian May (sentado, i) y al investigador principal Patrick Michel, celebra el regreso de las imágenes del sobrevuelo de Marte, en el centro de control de la misión ESOC de la ESA en Darmstadt (Alemania).

Esa combinación alimenta una pregunta: ¿son asteroides capturados o restos de un gran impacto en Marte?

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La captura explica su aspecto irregular y oscuro, pero requiere mecanismos para “frenarlos” y dejarlos en órbitas estables. El escenario de impacto —material expulsado que luego se reagrupa— conecta mejor con ciertas dinámicas orbitales, pero también plantea desafíos para explicar su composición.

Además, las lunas marcianas son laboratorios de evolución orbital por mareas: Fobos, por ejemplo, está lentamente espiralando hacia Marte. Medir y modelar esos cambios ayuda a entender cómo intercambian energía un planeta y sus satélites, y ofrece claves para planificar futuras misiones que usen Fobos o Deimos como escalas o plataformas de observación.