Ríos del país muestran subas y bajantes: estas son las variaciones registradas hoy

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó este domingo su informe actualizado sobre los niveles hidrométricos de los ríos en Paraguay, a partir de datos recogidos en estaciones de medición propias y puntos de monitoreo compartidos con países vecinos. Los registros se actualizan diariamente.

En el río Paraguay se observaron las subas más relevantes en varios puntos. En Rosario, el nivel aumentó 9 centímetros y alcanzó los 1,10 metros, mientras que en Isla Margarita se registró un incremento de 7 centímetros, con un nivel actual de 2,37 metros.

En Asunción y en Itá Enramada, el ascenso fue de 6 centímetros, situándose en 0,23 y 0,69 metros, respectivamente. En contraste, no se registraron variaciones en Puerto Ladario, en Brasil, donde el nivel se mantiene en 0,88 metros, ni en Fuerte Olimpo, con 3,14 metros.

En cuanto a las bajantes del río Paraguay, las más significativas se dieron en Humaitá, con un descenso de 6 centímetros y un nivel de 1,74 metros, y en Puerto Antequera, donde el río bajó 4 centímetros hasta ubicarse en 1,10 metros. También se registró una leve disminución en Cáceres, Brasil, de 1 centímetro, con un nivel de 2,68 metros.

Río Paraná también reporta variaciones

El río Paraná presentó un comportamiento más variado. La mayor suba se observó en Ciudad del Este, con un aumento de 104 centímetros, alcanzando los 11,61 metros. En Cerrito, el nivel subió 20 centímetros y se ubicó en 1,10 metros, mientras que en Ita Pirú y Paso de Patria el incremento fue de 10 centímetros, con niveles actuales de 3,35 y 3,34 metros, respectivamente. En Corateí no se registraron cambios y el nivel continúa en 1,30 metros.

Respecto a las bajantes del Paraná, la más pronunciada se dio en Ayolas, con una disminución de 25 centímetros y un nivel de 1,45 metros. También se reportaron descensos en Saltos del Guairá, de 11 centímetros hasta 3,98 metros, y en Puerto Tigre, con una baja de 10 centímetros y un nivel de 4,00 metros.

En el río Pilcomayo, en su único punto de medición en Pozo Hondo, se registró una caída significativa de 313 centímetros, dejando el nivel del día en apenas 0,37 metros. Por su parte, el río Tebicuary mostró una suba de 32 centímetros en Villa Florida, según el reporte oficial.