EBY presentó excepción de incompetencia y frena inspección judicial de las sistema cloacal en Encarnación

La Municipalidad de Encarnación confirmó que la inspección judicial prevista para este lunes 20 de julio fue suspendida debido a que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presentó una excepción de incompetencia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2º turno.

El procedimiento tenía previsto monitorear el funcionamiento de las estaciones de bombeo de la red cloacal de la ciudad, que está a cargo de la EBY.

Esto, en respuesta a un amparo judicial que presentó la comuna contra la EBY y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) el pasado 13 de julio, ante la presunción del disfuncionamiento de varias bombas, lo que ocasionaría un derrame de aguas negras a los cursos hídricos de la zona.

Los denunciantes pedían, con este recurso, que el juzgado “obligue imperativamente a ambas instituciones a que pongan en condiciones el sistema de alcantarillado sanitario y red cloacal de Encarnación”. En ese sentido, refieren que existen bombas que no están en funcionamiento y que deben ser reemplazadas.

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Excepción de incompetencia

Los representantes legales de la EBY, Luis Manuel Sarquis, Nélida Monte y Miguel Oscar Leiva Paiva, ingresaron este fin de semana una excepción de incompetencia ante la jueza Rossana Verón de Arca, en el marco del amparo presentado contra la EBY y la Essap.

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La excepción de incompetencia es un mecanismo de defensa legal previo que permite al demandado argumentar que el juez o tribunal ante el que se presentó la demanda carece de autoridad legal para resolver el caso. En estas circunstancias, arguyen que la EBY tiene domicilio en Asunción y Buenos Aires, por lo que compete a juzgados de la capital atender en este tipo de juicio.

En el mismo escrito presentan una serie de denuncias realizadas en las que figuran ocho episodios entre 2024 y 2025, en los que las estaciones de bombeo fueron víctimas del hurto de cables y equipos, lo que constituyó averías en las mismas.

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Calidad de agua

También ingresaron resultados de estudios de calidad de agua, realizados por el Laboratorio de Calidad de Agua de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción.

Las muestras evaluadas fueron tomadas en el arroyo Poti’y, en sectores donde están las estaciones de bombeo, entre el 3 y el 4 de junio. Los resultados muestran que, en tres de los cuatro puntos evaluados, los coliformes fecales superan los rangos aceptables estipulados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

De acuerdo con el rango referencial estipulado por la Resolución Nº 222/02 del Mades, cada 100 ml debería contener hasta 1.000 coliformes fecales. Entretanto, los resultados arrojaron 580; 1.500; 4.200 y 2.400 NMP/100 ml.

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Responsabilidad compartida

En el escrito, los representantes legales de la EBY hacen notar una responsabilidad compartida entre las instituciones y hacen constar que el “compromiso” de la entidad fue “construir” el sistema de alcantarillado y entregarlo de manera “funcional”.

La laguna se presenta en que la obra no fue entregada al ente rector en esa materia, que debe ser la Essap, que incluso, según la denuncia, cobra por el mantenimiento cloacal sin desarrollar aparentemente esa función.

Entretanto, solicitan que se emita un oficio a la Municipalidad para requerir un informe sobre la cantidad e individualización de las desviaciones clandestinas de la red cloacal, que terminan con conexiones directas a los subembalses. Aparentemente, esto proviene de comercios, industrias y viviendas particulares, según los representantes legales de la EBY.

También cuestionaron los términos en que se presentó el amparo. Manifiestan que no existe supuesta “omisión ilegítima, arbitraria y continuada” de las instituciones que ocasionara el incorrecto funcionamiento de las estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado sanitario y de la red cloacal de la ciudad.

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Contaminación de arroyos

Las estaciones de bombeo cuentan con un mecanismo de “bypass” que hace que las aguas negras se viertan directamente en los arroyos en caso de que el sistema de bombeo y las piletas estén llenos por la falta de circulación.

El área metropolitana de Encarnación cuenta con 63 estaciones de bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Red Cloacal de la Ciudad de Encarnación. Este funciona por gravedad y a través de las bombas que están en las estaciones, las cuales deberían funcionar de manera alternada.

Las aguas residuales llegan hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en el barrio Quiteria, que vierte las aguas tratadas al subembalse del arroyo Quiteria, en la desembocadura con el río Paraná.