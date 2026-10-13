Unión: afectados por temporal se quejan de la poca asistencia

La falta de asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para asistir a los afectados por el temporal registrado el 29 de septiembre en Unión, departamento de San Pedro, es motivo de reclamos. Muchos damnificados perdieron sus viviendas durante la tormenta que azotó gran parte de la población.

El fenómeno natural causó graves daños materiales en las viviendas de unas 200 familias, de las cuales muchas siguen permaneciendo en los precarios refugios construidos por los propios vecinos.

Carlos Sosa, de la compañía San Miguel del distrito de Unión, expresó que hasta el momento solamente recibió 15 chapas de la SEN y nada más, señalando que esta cantidad de material no es suficiente para la reconstrucción de la casa, que quedó completamente destruida por la tormenta.

Aseveró que, debido al grave problema en que se encuentra, está recurriendo a la solidaridad de la gente para tratar de conseguir un poco más de ayuda, ya que no encuentra la respuesta necesaria de la Secretaría de Emergencia Nacional ni de ninguna otra institución, señaló.

Muchas familias sufrieron perjuicios graves ocasionados por la tormenta

Muchas familias reportaron enormes perjuicios ocasionados por el fenómeno meteorológico acontecido hace 15 días, que llegó a alcanzar las compañías San Miguel, Hugua Mojón, San Antonio, San Blas y otras poblaciones de esta parte del municipio, dijo Carlos Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La falta de suficiente ayuda nos impide reconstruir nuestra vivienda, mientras muchos afectados seguimos bajo las carpas, esperando que llegue más ayuda de los organismos del Estado o de las personas solidarias que, desde luego, ya nos están acompañando de acuerdo con sus posibilidades”, subrayó.

Dos escuelas dañadas por los fuertes vientos tampoco fueron reparadas

Entre las instituciones educativas dañadas por el temporal se encuentra la Escuela Básica Nº 1499 San Miguel, cuyo techo de un pabellón con tres aulas fue destruido.

Además, resultaron dañados una cocina-comedor, el cercado perimetral de 70 metros, un tanque de agua y un sanitario sexado que, según la denuncia, siguen en las mismas condiciones por la falta de respuesta de los organismos encargados de dar solución a este tipo de desastres.

Lea más: Temporal: damnificados de Unión denuncian falta de asistencia de la SEN

Local escolar está clausurado debido al peligro que representa

El mencionado local escolar se encuentra clausurado debido al peligro que representa para los miembros de la comunidad educativa. Las actividades académicas se desarrollan en forma virtual hasta que se consiga reacondicionar la infraestructura edilicia, según informó la presidenta de la ACE, Nora Brítez.

La Escuela Básica Nº 2676 Defensores del Chaco, de la compañía San Blas, también resultó dañada y requiere la intervención de las instancias correspondientes para el arreglo del techo de dos aulas que en estos momentos no están siendo utilizadas.

Intentamos contactar con el responsable de la sede regional de la SEN, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, Roberto Gómez, pero su teléfono estaba apagado.

Directora departamental

La directora departamental de Educación, Olga Servín, informó que desde la instancia a su cargo, juntamente con las supervisiones educativas de la zona, se están realizando las gestiones correspondientes con la Municipalidad de Unión y la Gobernación de San Pedro en busca de dar una respuesta favorable a ambas casas de estudios.