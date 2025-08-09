Cerro Porteño vs. Nacional en vivo hoy en la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño recibe hoy a Nacional por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón defiende la punta y el invicto, en la antesala de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, frente a un Tricolor que quiere volver a la victoria y recortar la diferencia con la punta. El clásico de Barrio Obrero empieza a las 18:30 en La Nueva Olla.

Cerro Porteño vs. Nacional en vivo

13:00 ¿A qué hora juega Cerro vs. Nacional?

