Cerro Porteño vs. Nacional en vivo hoy en la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta a Nacional por la fecha 7 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 13:18
Vista del estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño recibe hoy a Nacional por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón defiende la punta y el invicto, en la antesala de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, frente a un Tricolor que quiere volver a la victoria y recortar la diferencia con la punta. El clásico de Barrio Obrero empieza a las 18:30 en La Nueva Olla.

Cerro Porteño vs. Nacional en vivo

13:00 ¿A qué hora juega Cerro vs. Nacional?

Cerro Porteño y Nacional disputan hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora del partido.

El argentino Ignacio Aliseda (c), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
