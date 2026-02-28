Sportivo Ameliano vs. Olimpia: inicio de la octava fecha en vivo

El conjunto de la V Azulada, bajo la dirección técnica de Roberto Nanni, llega al Este con la imperiosa necesidad de reencontrarse con la victoria tras una racha de dos partidos sin sumar de a tres. Tras igualar 1-1 frente a Nacional y caer por la mínima ante Cerro Porteño, ambos encuentros disputados en el Arsenio Erico, el equipo del Barrio Virgen del Huerto busca escalar desde la quinta posición, donde actualmente cosecha 11 unidades, situándose a seis puntos de distancia de su rival de turno.

Por su parte, el Decano arriba a este compromiso con el objetivo de encadenar su tercer triunfo consecutivo y afianzarse en la cima de la tabla. No obstante, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez decidió mover las piezas del tablero, introduciendo ocho modificaciones en su onceno inicial. Esta rotación responde a una decisión estratégica para preservar a los titulares habituales de cara al trascendental choque de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 ante Sportivo Trinidense, programado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

17:30 Olimpia, con once definido

En conductor “franjeado”, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Sportivo Ameliano en Ciudad del Este: Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Ángel Vera y Aníbal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez y Alejandro Silva; Eduardo Delmás, Carlos Sebastián Ferreira y Rubén Lezcano. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo Ameliano en el Estadio Antonio Aranda.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️

17:30 Ameliano, con equipo confirmado

El entrenador de la “V” azulada, Roberto Nanni presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia en Ciudad del Este: Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Jonathan Benítez, Walter Rodríguez Valentín Larralde; Elvio Vera y Cristhian Ocampos y Sebastián Arnada. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:15 Olimpia, con 8 cambios, enfrenta a Sportivo Ameliano en el este

Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano en el comienzo de la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Decano juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

