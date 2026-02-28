Fútbol
28 de febrero de 2026 - 17:04

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: inicio de la octava fecha en vivo

La octava jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División paraguaya arranca con un duelo de alto voltaje en Ciudad del Este. En el estadio Antonio Aranda, Sportivo Ameliano y Olimpia se verán las caras a partir de las 18:30, en un compromiso que marca el inicio de una fecha determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la clasificación general.

Por ABC Color

El conjunto de la V Azulada, bajo la dirección técnica de Roberto Nanni, llega al Este con la imperiosa necesidad de reencontrarse con la victoria tras una racha de dos partidos sin sumar de a tres. Tras igualar 1-1 frente a Nacional y caer por la mínima ante Cerro Porteño, ambos encuentros disputados en el Arsenio Erico, el equipo del Barrio Virgen del Huerto busca escalar desde la quinta posición, donde actualmente cosecha 11 unidades, situándose a seis puntos de distancia de su rival de turno.

Por su parte, el Decano arriba a este compromiso con el objetivo de encadenar su tercer triunfo consecutivo y afianzarse en la cima de la tabla. No obstante, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez decidió mover las piezas del tablero, introduciendo ocho modificaciones en su onceno inicial. Esta rotación responde a una decisión estratégica para preservar a los titulares habituales de cara al trascendental choque de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 ante Sportivo Trinidense, programado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

17:30 Olimpia, con once definido

En conductor “franjeado”, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Sportivo Ameliano en Ciudad del Este: Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Ángel Vera y Aníbal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez y Alejandro Silva; Eduardo Delmás, Carlos Sebastián Ferreira y Rubén Lezcano. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:30 Ameliano, con equipo confirmado

El entrenador de la “V” azulada, Roberto Nanni presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia en Ciudad del Este: Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Jonathan Benítez, Walter Rodríguez Valentín Larralde; Elvio Vera y Cristhian Ocampos y Sebastián Arnada. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:15 Olimpia, con 8 cambios, enfrenta a Sportivo Ameliano en el este

Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano en el comienzo de la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Decano juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
17:00 A qué hora juega hoy Ameliano vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Adrián Alcaraz (d), jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
16:45 Derlis Benítez, el elegido para pitar el duelo entre el líder Olimpia y Ameliano

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó los jueces que impartirán justicia en la octava jornada del Torneo Apertura 2026. La actividad arrancará mañana con el líder, Olimpia, que se trasladará a Ciudad del Este para visitar a Sportivo Ameliano, equipo que mudó su localía al Alto Paraná.

Derlis Benítez, árbitro.
16:30 Recoleta llevará a Olimpia a Ciudad del Este en la Fecha 10 del Apertura 2026

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó este viernes la programación de las fechas 9 y 10 del Torneo Apertura, dejando definida la cartelera de fútbol para las próximas semanas. Entre los puntos más destacados de la agenda, sobresale la decisión de Recoleta FC, que mudará su localía a Ciudad del Este para recibir al actual puntero del certamen.

El estadio Antonio Aranda Encina, del 3 de Febrero Ciudad del Este, es el escenario elegido por Recoleta FC para ejercer la localía ante el líder de la clasificación, Olimpia. VICTOR MIRANDA
16:00 Alerta Olimpia: Pablo ‘Vitamina’ Sánchez prepara ¡8 cambios!

Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano en la semana previa al debut en la Copa Sudamericana 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene perfilado el equipo con una gran sorpresa: ¡8 cambios!

El técnico argentino Pablo Sánchez en el entrenamiento de Olimpia en el Centro de Alto Rendimiento del club en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.
15:45 Rubén Lezcano, presentado oficialmente como nuevo futbolista de Olimpia

A través de sus cuentas de redes sociales, el Club Olimpia confirmó la incorporación del mediapunta Rubén Darío Lezcano Portillo, de 22 años. El talentoso futbolista se integra de inmediato al esquema dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez para lo que resta de la presente temporada.

Con esta imagen, Olimpia anunció oficialmente la llegada del volante ofensivo, Rubén Dario Lezcano Portillo, de 22 años, tras su paso reciente por Fluminense de Brasil.
15:30 Olimpia: Alcaraz, en la cresta de la ola

Fuerza, temperamento, juego aéreo y progresivamente... goles. Las virtudes de Adrián Alcaraz Torales (26 años), figura ofensiva del invicto líder del torneo Apertura 2026, Olimpia.

Adrián Alcaraz Torales, punta de lanza de Olimpia, nació el 28 de setiembre de 1999. Atraviesa por su mejor momento futbolístico. Foto: El Rey Franjeado
