Esta mudanza se debe a que su propio recinto, el Martín Torres de Santísima Trinidad, no cuenta con la habilitación necesaria para albergar partidos de gran convocatoria, una restricción de seguridad que también afecta a otras instituciones como el Sportivo San Lorenzo cuando reciben a clubes con altas concentraciones de aficionados como el Ciclón, Olimpia o Luqueño.

Mientras que José Gabriel Arrúa, entrenador de Trinidense, planea alinear a su máximo potencial disponible, su colega en el banco azulgrana, Ariel Holan, decidide preservar a sus principales figuras. La prioridad del estratega del Ciclón está puesta en el decisivo encuentro del próximo miércoles ante Palmeiras por la Copa Libertadores, lo que obligará a una rotación en su plantilla.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

Trinidense vs. Cerro Porteño, en Villa Elisa

Sportivo Trinidense y Cerro Porteño lidiarán este viernes en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, en duelo de la 21ª fecha del campeonato Apertura, marcado para las 17:00. En la primera rueda, el Ciclón se había impuesto de manera agónica por 2-1.

Rubio Ñu se juega puntos vitales ante un Nacional que quiere el subcampeonato

La penúltima fecha del torneo Apertura 2026 nos regala una jornada de viernes de alto voltaje y decisiones divididas. A partir de las 17:00, el estadio La Arboleda de Santísima Trinidad será el escenario de un duelo donde el margen de error es reducido. Rubio Ñu y Nacional se ven las caras en un compromiso donde los puntos valen oro, aunque por razones dramáticamente opuestas.

¿Cuántas personas vieron a Cerro Porteño en La Nueva Olla por el torneo Apertura?

Cerro Porteño tuvo un buen acompañamiento de su afición en La Nueva Olla en el torneo Apertura 2026. Sin embargo, el equipo no estuvo a la altura y quedó lejos de la pelea por el título. En este material les presentamos el partido con mayor concurrencia y el de menor asistencia.

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La producción de Cerro Porteño con el comando de Holan

Cerro Porteño marcha tercero en el torneo Apertura y segundo en la Copa Libertadores. La temporada azulgrana se inició bajo la conducción de Jorge Bava, continuó con el interinato de Jorge Achucarro y en la actualidad es dirigido por Ariel Holan, cuya producción te contamos en este material.

Roberto Fernández jugó su segundo partido en el semestre a un mes del debut mundialista

A solo un mes del debut de Paraguay en el Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026, Roberto Junior Fernández volvió al arco de Cerro Porteño tras casi dos meses de inactividad. Su regreso en La Nueva Olla reabre el debate: ¿pesará más lo demostrado en la selección o su falta de minutos?