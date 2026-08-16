Cerro Porteño vs. San Lorenzo: quinta fecha del Clausura 2026 en vivo

El “Ciclón”, bajo la dirección técnica del argentino Ariel Holan, registra una campaña de una victoria y tres derrotas en el torneo local. Para los azulgranas, este enfrentamiento es de vital importancia para fortalecer el aspecto anímico de cara al decisivo duelo del próximo miércoles a las 19:00 frente al Palmeiras, también en Barrio Obrero, por la Copa Libertadores.

Por su parte, el Rayadito atraviesa un momento sumamente delicado con un saldo de un empate y tres caídas, situándose virtualmente descendido a la División Intermedia en la tabla de promedios. El entrenador del elenco albirrojo de la Ciudad Universitaria, Troadio Duarte, busca la manera de salir del fondo, al menos de la clasificación, ante un panorama por demás comprometido en el promedio.

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: minuto a minuto en vivo

09:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan presentará el siguiente once para recibir a Sportivo San Lorenzo: Ángel Martínez; Iván Ramírez, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; Ignacio Aliseda, Ariel Gamarra, Agustín Almendra Carlos Chena; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a San Lorenzo🌪️⚽️ pic.twitter.com/QLsmieOFlp — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 16, 2026

09:00 Sportivo San Lorenzo, con once definido

El conductor del Sportivo San Lorenzo, Troadio Duarte anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Luis Franco; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, Alexis Doldán y Carlos Daniel Meza; Hugo Gonzáles, Bruno Piñatares, Ángel Benítez y Kevin Ferreira; Rodrigo Amarilla y Alex Álvarez. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Así saltamos al campo en Barrio Obrero para medir a Cerro Porteño. ¡Vamos San Lorenzo! 🫂



¡Todos juntos!💪🏻#OrgullosamenteRayadito #ElClubDeMiCiudad pic.twitter.com/F3LW3Jkuf7 — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) August 16, 2026

Cerro Porteño vs. San Lorenzo, propuesta matinal en la Olla

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo se enfrentarán este domingo en La Nueva Olla, a las 10:00, en el primero de los tres partidos del día, de la quinta fecha del Clausura 2026.

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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Cerro Porteño, con dos bajas y un debut para recibir mañana a San Lorenzo

El “Ciclón” choca este domingo ante el colista del Clausura buscando enderezar el rumbo en el torneo local, obligado a ganar pero con la mente puesta en la gran revancha de octavos de final ante Palmeiras.

Facundo Tello arbitrará la vuelta ante Palmeiras y revive el polémico recuerdo de 2021

La Conmebol designó al juez argentino, Facundo Tello para el trascendental duelo de este miércoles en La Nueva Olla, una noticia que encienden las alarmas para los hinchas azulgranas y removió el doloroso recuerdo del polémico gol anulado a Mauro Boselli ante Fluminense en 2021.

La APF definió la fecha y el horario para el Superclásico

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó la programación de las fechas 6 y 7 del torneo Clausura 2026, dejando servido el plato fuerte del segundo semestre: el superclásico del fútbol paraguayo, que será el tercero de la actual temporada.

Autoridades arbitrales para la quinta ronda del Clausura 2026

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de árbitros para la quinta fecha del torneo Clausura 2026 que se abre este viernes con un partido y se cierra el domingo, con tres.