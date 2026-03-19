Sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: minuto a minuto en vivo

Sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: minuto a minuto en vivo

18:40 Cerro Porteño despide a Jorge Bava: el fin de un ciclo con dos títulos y poco brillo

En el día en que conocerá a sus rivales en la Fase de grupos de la Copa Libertadores, a través de sus redes sociales, Cerro Porteño anunció la salida del entrenador Jorge Rodrigo Bava. La decisión de la directiva, encabezada por Blas Reguera, se precipitó tras la derrota ante Rubio Ñu, un resultado que dejó al Ciclón con un semblante futbolístico muy pobre y relegado a siete puntos de la cima, ocupada por el invicto Olimpia al cierre de la primera rueda. Seguí el sorteo en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:30 Sorteo Copa Sudamericana 2026: Olimpia y Recoleta FC, expectantes

La Copa Sudamericana define hoy su fase de grupos para la edición 2026. Este prestigioso torneo continental contará con la participación de Olimpia y Recoleta FC como los únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano llega con el estatus de cabeza de serie en el Bombo 1, mientras que el Canario vive un debut histórico integrando el Bombo 4. Seguí el sorteo en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

La dinámica del certamen establece que, tras disputar seis jornadas con tres partidos en casa y tres fuera, el líder de cada uno de los ocho grupos obtendrá su boleto directo a los octavos de final. Por otro lado, quienes terminen en la segunda posición deberán buscar su clasificación en los playoffs de octavos de final. En esta fase intermedia, se enfrentarán en duelos de ida y vuelta contra los equipos que finalicen en el tercer lugar de sus respectivos grupos en la Copa Libertadores 2026. Seguí el sorteo en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:15 Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: Los bombos

😍🏆 ¡Listas para salir! El bolillero está preparado para el sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana



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18:00 Sorteo Copa Sudamericana 2026: A qué hora es y en qué canal ver

17:45 El Ranking de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

18:30 Sorteo de la Copa Libertadores: Cerro Porteño y Libertad, atentos

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 define hoy sus cruces. El torneo de clubes de mayor prestigio en el continente contará únicamente con dos equipos paraguayos en esta instancia: Cerro Porteño y Libertad. Es importante recordar que tanto el 2 de Mayo como Guaraní quedaron fuera de la competición tras ser eliminados en la Fase 2. El Ciclón y el Gumarelo fueron ubicados en el Bombo 2, lo que les permite evitarse entre sí pero los deja a merced de los rivales que integran los bolilleros 1, 3 y 4. Seguí el sorteo en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

El conjunto azulgrana, dirigido por Jorge Bava, y el equipo repollero, bajo el mando de Francisco Arce, iniciarán su participación jugando fuera de casa y cerrarán la fase de grupos en condición de local. Ambos comparten su bombo con equipos de peso como Estudiantes de La Plata (donde milita Santiago Arzamendia) y Lanús (con los paraguayos Ronaldo Dejesús y José Canale). También integran este grupo de potenciales rivales directos Corinthians, Cruzeiro, Bolívar y el Universitario peruano, que cuenta con Williams Riveros en sus filas. Seguí el sorteo en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

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18:15 Los Bombos del sorteo de la Copa Libertadores

🔝⭐️🥳 ¡Ya se acerca la hora y los bolilleros están listos para el sorteo de la Fase de Grupos!



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18:00 Sorteo Copa Libertadores 2026: A qué hora es y en qué canal verlo

17:45 El Ranking de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

17:30 Sorteo Copa Sudamericana 2026: Olimpia, Recoleta FC y los bombos

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Olimpia, cabeza de serie, y Recoleta FC son los únicos representantes del fútbol paraguayo.

17:15 Sorteo Copa Sudamericana 2026: A qué hora es y en qué canal ver

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Olimpia y Recoleta FC son los representantes del fútbol paraguayo.

17:00 Sorteo Copa Libertadores 2026: Cerro, Libertad y los bombos

La Copa Libertadores sortea hoy la fase de grupos de la edición 2026. Cerro Porteño y Libertad, únicos representantes del fútbol paraguayo, van a conocer a sus respectivos rivales.

16:45 Sorteo Copa Libertadores 2026: A qué hora es y en qué canal verlo

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Cerro Porteño y Libertad son los representantes del fútbol paraguayo.

16:30 Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Este jueves (20:00, hora paraguaya) se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 en el local de la Conmebol, donde los dos representantes paraguayos, Libertad y Cerro Porteño, conocerán sus rivales en el camino hacia la Gloria Eterna.