Libertad vs. River Plate: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

El gumarelo buscará aprovechar su condición de local para obtener una victoria que le dé ventaja de cara a la revancha. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 21 de agosto en el Monumental de Buenos Aires, también a las 21:30. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y el Universitario.

El entrenador de Libertad, Sergio Aquino, tendrá que lidiar con dos bajas importantes por lesión: el portero Rodrigo Morínigo y el defensor Matías Espinoza, ambos con desgarros musculares. La buena noticia para el “Repollero” es la recuperación del defensor Robert Rojas, quien está a disposición del entrenador.

Libertad vs. River Plate: minuto a minuto en vivo

20:30 Libertad, con equipo confirmado

El técnico Sergio Patito Aquino anuncia el siguiente once para recibir a River Plate de Argentina: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas y Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano y Hugo Fernández; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

20:30 River Plate, con once definido

El entrenador Marcelo Gallardo anuncia el siguiente once para visitar a Libertad: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

