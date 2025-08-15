Copa Libertadores

Libertad vs. River Plate: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

Libertad se enfrentará a River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El “Gumarelo” y el “Millonario” se medirán en el estadio La Huerta de Asunción. El encuentro está programado para hoy a las 21:30 (hora de Paraguay) y será dirigido por el árbitro Wilton Sampaio. Seguilo por ABC.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 20:38
Estadio La Huerta albergará el duelo de ida por los octavos de final de Copa Libertadores de América entre Libertad y River Plate.
El gumarelo buscará aprovechar su condición de local para obtener una victoria que le dé ventaja de cara a la revancha. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 21 de agosto en el Monumental de Buenos Aires, también a las 21:30. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y el Universitario.

El entrenador de Libertad, Sergio Aquino, tendrá que lidiar con dos bajas importantes por lesión: el portero Rodrigo Morínigo y el defensor Matías Espinoza, ambos con desgarros musculares. La buena noticia para el “Repollero” es la recuperación del defensor Robert Rojas, quien está a disposición del entrenador.

Libertad vs. River Plate: minuto a minuto en vivo

20:30 Libertad, con equipo confirmado

El técnico Sergio Patito Aquino anuncia el siguiente once para recibir a River Plate de Argentina: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas y Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano y Hugo Fernández; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

20:30 River Plate, con once definido

El entrenador Marcelo Gallardo anuncia el siguiente once para visitar a Libertad: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

20:15 Libertad vs. River Plate: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta hoy a Rover Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Hernesto Caballero, jugador de Libertad, disputa el balón frente a Facundo Colidio, futbolista de River Plate, en un partido de la Copa Libertadores en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
20:00 La formación de Libertad para enfrentar hoy a River Plate

Libertad enfrenta hoy a River Plate por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sergio Aquino tiene definido el equipo: realiza cambios por las bajas de dos titulares.

El paraguayo Gustavo Aguilar, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
19:45 Libertad enfrenta a River Plate en la ida de los octavos de final

Libertad enfrenta hoy a River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo y el Millonario de Matías Galarza juegan en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio.

Iván Ramírez (i) y Álvaro Campuzano, jugadores de Libertad, celebran un gol en el partido frente a Alianza Lima por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
19:30 Libertad-River Plate: Millonarios en La Huerta

Libertad y River Plate abrirán este jueves, en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 21:30, la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La presencia de los millonarios en La Huerta genera una motivación mayor a los locales para estar a la altura del espectáculo.

Libertad y River Plate medirán fuerzas en el estadio La Huerta, ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción.
19:15 Clásico blanco y negro será en Sajonia

El clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad se disputará el domingo en el Defensores del Chaco y no en el estadio de Sol de América, como estaba fijado. El duelo se iniciará a las 16:00, con las tribunas de las cabeceras inhabilitadas.

El clásico blanco y negro del domingo entre Olimpia y Libertad se disputará en el Defensores del Chaco.
19:00 Libertad: Fiesta de gala en La Huerta

La Huerta del barrio Las Mercedes tendrá el jueves una fiesta futbolística de gala, con el duelo entre Libertad y River Plate, en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, fijado para las 21:30.

Con la doble bandeja en cabeceras, La Huerta tiene capacidad para 14.000 espectadores. Foto CST
18:45 Libertad: ausencia, dudas y variantes para medir a River

Libertad disputa los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo recibe el jueves a River Plate. Sergio Aquino tiene dos días para definir la formación.

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, lamenta el penal errado contra Sao Paulo por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
18:30 Bajas sensibles en el equipo gumarelo previa a la Copa

El jueves Libertad reaparecerá en la Copa Libertadores, cuando enfrente a River Plate, a las 19:00 en La Huerta, en el partido de ida en octavos de final. Por lesión, el técnico Sergio Aquino tiene a dos descartados y a uno en duda.

Cuando el arquero Rodrigo Morínigo es retirado en camilla, en el partido del domingo en Tuyucuá.
