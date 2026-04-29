Cerro Porteño vs. Palmeiras: tercera fecha de la Copa Libertadores en vivo

El equipo de Ariel Holan llega con la sangre en el ojo y la ilusión intacta. Tras el balsámico triunfo ante Junior en Asunción, el conjunto azulgrana sabe que esta es la oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y acomodarse en lo más alto del Grupo F.

El historial es, sin dudas, el rival invisible que Cerro deberá vencer. En 16 enfrentamientos previos por el certamen máximo, la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado paulista con 10 victorias brasileñas, 4 empates y apenas 2 alegrías para el pueblo cerrista.

El morbo extra de la noche estará en el bando visitante. El Palmeiras aterriza en Asunción con una fuerte presencia guaraní: el eterno capitán Gustavo Gómez y el desequilibrante Ramón Sosa, además del talento de Maurício Magalhães.

Tras el triunfo de Sporting Cristal este martes, ell equipo “cervecero” manda con 6 unidades, seguido por Palmeiras con 4 y Cerro Porteño con 3. En el fondo, Junior de Barranquilla yace con apenas un punto. La ecuación es clara para Holan y sus dirigidos: ganar hoy significa dormir como líderes.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: minuto a minuto en vivo

20:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibe a Palmeiras en La Nueva Olla: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; Fabricio Domínguez, Jorge Morel y Wilder Viera; Jonatan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

Unite al canal de ABC en WhatsApp

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Palmeiras🌪️⚽️ pic.twitter.com/jEkfsy2TNQ — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) April 29, 2026

20:30 Palmeiras, con once definido

En conductor del “Verdão”, Abel Ferreira anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira y Allan; Ramón Sosa, José Manuel López y Jhon Arias. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:15 Cerro Porteño y la necesidad de quebrar la historia ante Palmeiras

Cerro Porteño recibe hoy a Palmeiras por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” y el “Verdão” de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Maurício Magalhães juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

20:00 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores

Cerro Porteño recibe hoy a Palmeiras por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19:45 ¿Cuándo fueron las ‘inservibles’ victorias de Cerro Porteño sobre Palmeiras?

Cerro Porteño cuenta con un historial negativo contra Palmeiras, con el que se enfrentará este miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30. En este material te presentamos el dato de las dos únicas e “inservibles” victorias azulgranas contra el Verdão en 16 partidos de la Copa Libertadores.

19:30 Cerro Porteño, con la misión de superar a su “sombra negra”

Cerro Porteño afronta en la noche de este miércoles probablemente la misión más difícil del semestre, vencer a su verdadera “sombra negra”, Palmeiras. El duelo de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se disputará en La Nueva Olla, a las 21:30.

19:15 La advertencia de Cerro Porteño a sus hinchas para el duelo ante Palmeiras

El “Ciclón” se juega la vida en la Libertadores y advierte a su hinchada sobre las consecuencias legales y deportivas de cualquier acto discriminatorio.

19:00 Más que nunca, Cerro Porteño necesita del respaldo de su afición

Mermado por las lesiones, Cerro Porteño necesita más que nunca del masivo aliento de su afición para intentar sacar adelante el partido contra el Palmeiras, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a disputarse en La Nueva Olla, el miércoles a las 21:30. Mientras el representante paraguayo anda a los tumbos, el brasileño lidera su liga, la más competitiva del continente.

18:45 Cerro Porteño vs. Palmeiras, con arbitraje uruguayo

Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentarán el miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo, clave para ambos equipos, contará con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera.