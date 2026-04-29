Copa Libertadores
29 de abril de 2026 a la - 21:08

Cerro Porteño vs. Palmeiras: tercera fecha de la Copa Libertadores en vivo

La Nueva Olla se viste de gala este miércoles para un duelo de potencias que paraliza el continente. Cerro Porteño recibe a las 21:30 al Palmeiras de Brasil, en una cita donde el “Ciclón” no solo juega por los tres puntos, sino por el prestigio de derribar a su “bestia negra” histórica en la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

El equipo de Ariel Holan llega con la sangre en el ojo y la ilusión intacta. Tras el balsámico triunfo ante Junior en Asunción, el conjunto azulgrana sabe que esta es la oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y acomodarse en lo más alto del Grupo F.

El historial es, sin dudas, el rival invisible que Cerro deberá vencer. En 16 enfrentamientos previos por el certamen máximo, la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado paulista con 10 victorias brasileñas, 4 empates y apenas 2 alegrías para el pueblo cerrista.

El morbo extra de la noche estará en el bando visitante. El Palmeiras aterriza en Asunción con una fuerte presencia guaraní: el eterno capitán Gustavo Gómez y el desequilibrante Ramón Sosa, además del talento de Maurício Magalhães.

Tras el triunfo de Sporting Cristal este martes, ell equipo “cervecero” manda con 6 unidades, seguido por Palmeiras con 4 y Cerro Porteño con 3. En el fondo, Junior de Barranquilla yace con apenas un punto. La ecuación es clara para Holan y sus dirigidos: ganar hoy significa dormir como líderes.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: minuto a minuto en vivo

20:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibe a Palmeiras en La Nueva Olla: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; Fabricio Domínguez, Jorge Morel y Wilder Viera; Jonatan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:30 Palmeiras, con once definido

En conductor del “Verdão”, Abel Ferreira anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira y Allan; Ramón Sosa, José Manuel López y Jhon Arias. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:15 Cerro Porteño y la necesidad de quebrar la historia ante Palmeiras

Cerro Porteño recibe hoy a Palmeiras por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” y el “Verdão” de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Maurício Magalhães juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

El delantero argentino de Cerro Porteño, Jonatan Torres intenta filtrar el pase ante la marca del zaguero paraguayo de Palmeiras, Gustavo Gómez, en el encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
El delantero argentino de Cerro Porteño, Jonatan Torres intenta filtrar el pase ante la marca del zaguero paraguayo de Palmeiras, Gustavo Gómez, en el encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

20:00 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores

Cerro Porteño recibe hoy a Palmeiras por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Jugadores de Cerro Porteño reaccionan este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).
Jugadores de Cerro Porteño reaccionan este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).

19:45 ¿Cuándo fueron las ‘inservibles’ victorias de Cerro Porteño sobre Palmeiras?

Cerro Porteño cuenta con un historial negativo contra Palmeiras, con el que se enfrentará este miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30. En este material te presentamos el dato de las dos únicas e “inservibles” victorias azulgranas contra el Verdão en 16 partidos de la Copa Libertadores.

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19:30 Cerro Porteño, con la misión de superar a su “sombra negra”

Cerro Porteño afronta en la noche de este miércoles probablemente la misión más difícil del semestre, vencer a su verdadera “sombra negra”, Palmeiras. El duelo de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se disputará en La Nueva Olla, a las 21:30.

Vitor Roque (d) de Palmeiras disputa un balón con Gustavo Velázquez de Cerro este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).
Vitor Roque (d) de Palmeiras disputa un balón con Gustavo Velázquez de Cerro este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).

19:15 La advertencia de Cerro Porteño a sus hinchas para el duelo ante Palmeiras

El “Ciclón” se juega la vida en la Libertadores y advierte a su hinchada sobre las consecuencias legales y deportivas de cualquier acto discriminatorio.

Los hinchas de Cerro Porteño en el partido frente a Olimpia por la fecha 17 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los hinchas de Cerro Porteño en el partido frente a Olimpia por la fecha 17 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

19:00 Más que nunca, Cerro Porteño necesita del respaldo de su afición

Mermado por las lesiones, Cerro Porteño necesita más que nunca del masivo aliento de su afición para intentar sacar adelante el partido contra el Palmeiras, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a disputarse en La Nueva Olla, el miércoles a las 21:30. Mientras el representante paraguayo anda a los tumbos, el brasileño lidera su liga, la más competitiva del continente.

La afición de Cerro Porteño, colmando La Nueva Olla. El vigente campeón del fútbol paraguayo necesita el apoyo de su parcialidad para encarar el partido de mitad de semana contra el Palmeiras, contra el cual el Ciclón registra un historial negativo.
La afición de Cerro Porteño, colmando La Nueva Olla. El vigente campeón del fútbol paraguayo necesita el apoyo de su parcialidad para encarar el partido de mitad de semana contra el Palmeiras, contra el cual el Ciclón registra un historial negativo.

18:45 Cerro Porteño vs. Palmeiras, con arbitraje uruguayo

Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentarán el miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo, clave para ambos equipos, contará con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera.

El uruguayo Gustavo Tejera (38 años) conducirá el miércoles el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras.
El uruguayo Gustavo Tejera (38 años) conducirá el miércoles el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras.