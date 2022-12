Mundial Qatar 2022: Alonso y la polémica con Cavani y Giménez

Edinson Cavani y José María Giménez habían realizado un par de declaraciones en las que apuntaron contra Diego Alonso por la derrota 2-0 ante Portugal en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Este jueves, en la víspera de un partido clave contra Ghana, en el que la Celeste buscará la clasificación a los octavos, el DT respondió sobre el tema.

“Con respecto a las declaraciones que hicieron los futbolistas que han podido causar algún revuelo, los jugadores vinieron a hablar conmigo y aclaramos el tema. No ha pasado más nada. Entiendo lo que quisieron decir. Fueron claros. Para mí suficiente. No tienen que darme más explicaciones”, contestó el ex entrenador de Guaraní y de Olimpia.

Luego de la caída con los lusos, que complicó el pase a la serie de los 16 mejores, Giménez había marcado que “no salimos a ganar”, cuestionando la disposición táctica de Alonso. Por su lado, Cavani mencionó que “hay que preguntarle al entrenador” cuando recibió una consulta sobre el planteamiento de los charrúas, que había empatado 0-0 con Corea del Sur en el debut.

