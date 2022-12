Mundial Qatar 2022: “Me molesta estar en esta situación”

“Gente, hay que hacer autocrítica”, la frase de Luis Suárez en la conferencia previa de Uruguay, que jugará un partido clave, de supervivencia, en el Mundial Qatar 2022. La Celeste empató con Corea del Sur en el debut y perdió con Portugal en la segunda fecha, motivo por el cual no depende de sí misma. El viernes, los charrúas medirán a Ghana a las 12:00.

“Uno siendo referente tiene que tratar de asumir la responsabilidad, dar la cara en estos momentos complicados que estamos viviendo, pero intentando disfrutar el Mundial como lo es, mi último Mundial. Me hubiese gustado estar en otra situación. Me hubiera gustado que fuera diferente, pero el uruguayo es así, lo ve así y está acostumbrado a sufrir”, expresó Suárez.

“Me molesta estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor, pero me deja tranquilo que, en esta situación, el uruguayo no se rinde. En las eliminatorias quedando cuatro fechas supimos responder y estar a la altura de la camiseta y de la selección”, comparó el ex Nacional de Montevideo en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

“Es algo a lo que estamos acostumbrados el jugador de fútbol, de mirar al lado a buscar excusas; ‘no me puso el técnico, mi compañero me la dio mal...’. Es hora de asumir toda la responsabilidad. Si estamos acá nos lo merecimos, todos juegan en equipos grandes, todos la están rompiendo en sus equipos. Hay que asumir la responsabilidad y no buscar excusas”, finalizó.