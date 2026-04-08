Olimpia llega a esta cita internacional en un estado de forma inmejorable. El conjunto paraguayo viene de ratificar su dominio en el plano local tras golear 3-0 a Nacional en la decimoquinta jornada del torneo Apertura. Este resultado lo consolidó como el único líder del certamen doméstico con 36 unidades, manteniendo una distancia de cuatro puntos sobre su escolta, Cerro Porteño.

El técnico Pablo “Vitamina” Sánchez encara este duelo con un conocimiento profundo del entorno, ya que dirigió al conjunto itálico durante las temporadas 2020 y 2021. Fiel a la gestión que ha mostrado en las últimas semanas, el estratega argentino mantendrá la política de rotación en el once inicial, buscando gestionar las cargas físicas de su plantel sin perder la competitividad necesaria para sumar en esta primera fecha del Grupo G.

Audax Italiano vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

22′ ¡Olimpia inaugura el marcador!

Olimpia consiguió romper el cero gracias a una vertiginosa transición ofensiva. La jugada nació de una recuperación de Alex Franco, quien habilitó de inmediato a Adrián Alcaraz para comandar la réplica. Alcaraz prolongó el avance hacia la izquierda para Bernardo Romeo Benítez, quien tras encarar en diagonal, envió un centro medido al segundo palo. Allí apareció Rubén Lezcano para conectar de primera con la derecha y mandar el balón al fondo de la red con el arco a su merced. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

¡SE UNIERON LOS TALENTOSOS! Rubén Lezcano marcó el primero de Olimpia vs. Audax Italiano en la CONMEBOL #Sudamericana tras una gran jugada previa (y asistencia) de Romeo Benítez.



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21′ Benítez, el primer amonestado

El extremo Bernardo Romeo Benítez se convirtió en el primer amonestado del compromiso. El futbolista de Olimpia vio la tarjeta amarilla tras interrumpir con un claro agarrón de camiseta un avance prometedor de Raimundo Rebolledo. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

15′ Dominio local en el trámite de juego

El primer cuarto de hora resultó sumamente complejo para el conjunto franjeado. El dueño de casa se impuso en el trámite del juego explotando las bandas a través de sus carrilleros, Raimundo Rebolledo por derecha y Esteban Matus por izquierda. Ambos futbolistas han logrado superar constantemente a Aníbal Chalá y Fernando Cardozo, generándoles serias zozobras en cada duelo individual por los costados. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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3′ El local cerca de inaugurar el marcador

Apenas iniciado el compromiso, el conjunto local generó su primera aproximación de peligro tras una descarga por derecha de Raimundo Rebolledo. La jugada permitió la proyección de Franco Troyansky, quien aprovechó la ausencia de Aníbal Chalá en ese sector para avanzar con total libertad y enviar un centro al primer poste. Allí apareció Nicolás Aedo, quien se anticipó a la marca de Bryan Bentaberry para conectar un cabezazo que, aunque incómodo, terminó perdiéndose por encima del travesaño defendido por Gastón Olveira. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

21:00 ¡Comienza el partido en Santiago!

Audax Italiano y Olimpia ya juegan en Santiago, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa en el estadio Bicentenario de La Florida. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar al Audax Italiano: Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz y Juan Fernando Álvaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Audax Italiano 🇨🇱 en el Estadio Bicentenario de la Florida.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/VIpEOpqEgQ — Club Olimpia (@elClubOlimpia) April 8, 2026

20:00 Audax Italiano, con once definido

El conductor itálico, Gustavo Lema anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz y Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos y Esteban Matus; Franco Troyansky, Nicolás Aedo y Giovanni Chiaverano Meroi. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube.

XI CONFIRMADO 🟢⚪



Estos son los once elegidos por Gustavo Lema para nuestro debut ante Olimpia por la CONMEBOL Sudamericana.#ForzaAudax🇮🇹 #CONMEBOLSudamericana pic.twitter.com/8oOpE7crIM — Audax Italiano (@audaxitaliano) April 8, 2026

19:45 El probable once de Olimpia para su debut en la Sudamericana ante Audax Italiano

El camino de Olimpia en la Copa Sudamericana arranca este miércoles con una visita a Santiago de Chile. Desde las 21:00, el “Franjeado” se medirá ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, marcando el inicio de las acciones en el Grupo G. Para este estreno, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez tuvo que reconstruir su esquema titular debido a un complejo escenario que combina varias cuestiones.

19:30 Olimpia debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Chilenos y paraguayos juegan a las 21:00, hora de Paraguay, en el césped sintético del Bicentenario La Florida de Santiago.

19:15 A qué hora juega hoy Audax vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19:00 Olimpia va por La Gran Conquista

Olimpia abre este miércoles su campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra el Audax Italiano, en duelo a disputarse en el Bicentenario de La Florida, a las 21:00, sobre césped sintético.

18:45 Olimpia, con un desafío sintético

La delegación de Olimpia viaja este martes en vuelo chárter con destino a Santiago de Chile, para el duelo del miércoles contra Audax Italiano por la Copa Sudamericana. Además de la exigencia que pueda demandar el rival, los franjeados también deberán acomodarse al campo sintético, que suele presentar complicaciones.

18:30 Olimpia habilitó la venta de entradas vs. Barracas en Copa Sudamericana

Olimpia habilitó la venta de entradas para el partido contra Barracas por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.