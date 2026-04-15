Copa Sudamericana
15 de abril de 2026 - 20:06

Olimpia vs. Barracas Central: minuto a minuto en vivo

Olimpia sale a escena este miércoles en el Defensores del Chaco (21:00) para medir fuerzas con el debutante Barracas Central. En los papeles, el choque por la segunda fecha de la Copa Sudamericana asoma como un duelo de contrastes: la estirpe copera del “Decano” frente a la reciente irrupción del equipo argentino, íntimamente ligado a la figura del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Por ABC Color

Tras el sólido debut en Chile con victoria 2-0 ante Audax Italiano, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez llega en un gran momento. Un triunfo esta noche permitiría al “Expreso” consolidarse en la cima del Grupo G y dar un paso clave hacia la clasificación directa a octavos, evitando el siempre riesgoso repechaje contra los transferidos de la Copa Libertadores.

Olimpia vs. Barracas Central: minuto a minuto en vivo

20:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para recibir a Barracas Central: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:00 Barracas Central, con once defiido

El conductor del “guapo”, Rubén Darío Insúa anuncia el siguiente once para visitar a Olimpia: Juan Ángel Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc y Iván Tapia; Facunodo Bruera y Norberto Briasco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

Olimpia-Barracas Central: Histórico contra novato

El histórico Olimpia enfrenta la noche de este miércoles al novato Barracas Central, en duelo de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, a celebrarse en el estadio Defensores del Chaco, a las 21:00.

Adrián Alcaraz, Olimpia
Adrián Alcaraz Torales (26 años), centrodelantero de Olimpia.

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Barracas y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Barracas central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.

Remontada agónica de Audax Italiano en Río ante Vasco da Gama en el Grupo de Olimpia

En una noche clave para el Grupo G de la Copa Sudamericana, el Audax Italiano logró un triunfo histórico en Brasil al imponerse 1-2 sobre Vasco da Gama en el estadio São Januário. El conjunto chileno aprovechó la superioridad numérica y una actuación magistral del argentino Franco Troyansky para sumar tres puntos vitales que le permiten alcanzar a Olimpia en la cima de la tabla.

El delantero argentino de Audax Italiano, Franco Troyansky, celebra con su compatriota y delantero Rodrigo Cabral tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Vasco da Gama de Brasil y el Audax Italiano de Chile, en el estadio São Januário en Río de Janeiro.
El delantero argentino de Audax Italiano, Franco Troyansky, celebra con su compatriota y delantero Rodrigo Cabral tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Vasco da Gama de Brasil y el Audax Italiano de Chile, en el estadio São Januário en Río de Janeiro.

Olimpia empieza a jugar el clásico: “Olimpia es Grandeza: NO SOMOS IGUALES”

En la antesala de su crucial compromiso internacional ante Barracas Central por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, Olimpia emitió un contundente comunicado dirigido a su histórico rival, Cerro Porteño. Bajo el lema “Olimpia es Grandeza: NO SOMOS IGUALES”, la directiva franjeada denunció la falta de voluntad del “Ciclón” para establecer un acuerdo de reciprocidad en la distribución de entradas para el Superclásico paraguayo.

Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay).
Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay).

Olimpia: Expreso, con viento a favor

Olimpia mira el horizonte con optimismo, con el liderazgo en el torneo Apertura y un estreno victorioso en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los componentes del plantel de Olimpia festejan la victoria el domingo por 2-0 lograda contra Rubio Ñu, en Ciudad del Este.
Los componentes del plantel de Olimpia festejan la victoria el domingo por 2-0 lograda contra Rubio Ñu, en Ciudad del Este.

Dos paraguayos en el once ideal de la primera fecha de la Sudamericana

Dos futbolistas paraguayos fueron distinguidos al integrar el equipo de destacados de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Tras el cierre de la jornada inaugural, la Conmebol confirmó anoche la conformación de su once ideal, donde resaltan los nombres de los embajadores del fútbol guaraní por su peso determinante en sus respectivos encuentros.

El mediocampista de Olimpia, Rubén Lezcano, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Audax Italiano y el Olimpia, en el estadio Bicentenario de la Florida.
El mediocampista de Olimpia, Rubén Lezcano, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Audax Italiano y el Olimpia, en el estadio Bicentenario de la Florida.

Primer golpe de Olimpia en la fase de grupos: gana en Chile

Olimpia dio el primer golpe en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer anoche 2-0 de visita al Audax Italiano. Rubén Lezcano y Juanfer Alfaro marcaron los goles del Decano, con las asistencias de Romeo Benítez.

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.