Vasco da Gama vs. Olimpia: tercera fecha de la Sudamericana en vivo

A diferencia de Olimpia, que apuesta gran parte de su potencial a la Copa Sudamericana, el Vasco da Gama de Brasil centra su atención en el duelo del domingo ante Flamengo. Por esta razón, el equipo carioca presentará una formación alternativa en el São Januário, reservando a sus principales figuras.

El conjunto local tampoco contará con Renato Gaúcho. El entrenador cumple una suspensión de tres partidos tras ausentarse del viaje a Argentina en la fecha anterior, una decisión que ya había dejado clara la postura del club de postergar el torneo continental.

Para Olimpia, el objetivo es volver con los tres puntos. Además de consolidarse como único líder del grupo, el Franjeado busca el premio de 125.000 dólares que la Conmebol otorga por victoria, un incentivo clave para un plantel que, a pesar de la rotación por desgaste, llega con mayor rodaje que su rival.

Vasco da Gama vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

18:45 Olimpia y Cerro Porteño en simultáneo por la fecha 19: será el domingo a las...

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol adjudicó los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia y en consecuencia, al existir posibilidad de campeonato, el Decano y Cerro Porteño jugarán en simultáneo por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Los partidos tienen fecha y horario.

18:40 El Tribunal de la APF otorgó a Olimpia los 3 puntos del superclásico suspendido vs. Cerro Porteño

El Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol otorgó los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia. De esta manera, el Decano puede gritar campeón este fin de semana.

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18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Vasco da Gama en Río Janeriro: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Hugo Sandoval y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo a través ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Vasco Da Gama 🇧🇷 en el Estadio São Januario.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/KCYzRIyR8D — Club Olimpia (@elClubOlimpia) April 30, 2026

18:00 Vasco da Gama, con once definido

El conductor de Vasco, Bruno Lazaroni anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia en Río Janeriro: Leo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas de Freitas y Lucas Pitón; Danilo das Neves, Hugo Moura y Johan Rojas; Nuno Moreira, Claudio Spinelli y Adson Ferreira. Seguí la transmisión en vivo a través ABC TV Paraguay en YouTube

17:45 Olimpia vs. Vasco en 1990, el año de la conquista de la segunda Copa Libertadores

Vasco da Gama y Olimpia juegan hoy en Río de Janeiro, a las 19:00, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En este material les presentamos los datos de los dos únicos enfrentamientos entre ambos clubes, que se dieron en 1990, año en el que el más ganador del fútbol paraguayo conquistó la Copa Libertadores.

17:30 Vasco da Gama vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por Copa Sudamericana

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:15 Pablo “Vitamina” Sánchez y el panorama alentador si Olimpia gana en Río de Janeiro

En la previa al duelo del jueves contra Vasco da Gama, en Río de Janeiro, y horas antes del viaje al vecino país, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez señaló que con una victoria, el panorama será alentador con vistas a la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido está marcado para las 19:00.

17:00 Olimpia, con práctica matinal y viaje vespertino

Una agitada jornada de miércoles es la que tendrá el plantel de Olimpia, con el entrenamiento matinal en la Villa de Fernando de la Mora y el viaje vespertino a Río de Janeiro, para el partido del jueves contra el Vasco da Gama, a las 19:00, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.