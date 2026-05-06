El andar del equipo paraguayo en el certamen ha sido irregular, sumando los tres resultados posibles: un sólido 2-0 ante Audax Italiano en Chile, una paridad sin goles frente a Barracas en Asunción y un tropiezo 3-0 ante Vasco da Gama en Brasil.

Con 4 puntos, Olimpia marcha tercero en un Grupo G sumamente ajustado, donde iguala en puntaje con Vasco y Audax, mientras que Barracas cierra la tabla con 3 unidades. El encuentro en el estadio Florencio Solá contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, secundado por Christian Ferreyra en el VAR.

Barracas Central vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

18′ Capraro, el primer amonestado del partido

El zaguero de Barracas Central, Nicolás Capraro se convierte en el primer amonestado del partido, tras un topetazo sobre la banda ante extremo de Olimpia, Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

10′ Olimpia cerca del tanto del empate

Sin tiempo para lamentos, el Decano respondió de inmediato tras el golpe. Olimpia volvió a sacudir la estantería local en una jugada donde la potencia fue protagonista: Adrián Alcaraz bajó el balón para la irrupción de Fernando Cardozo, quien se filtró con determinación entre los centrales. Pese al asedio defensivo, el volante logró sacar un derechazo forzado que exigió los reflejos de Juan Ángel Espínola. El portero paraguayo, bien ubicado, respondió con firmeza y desvió el disparo al tiro de esquina, evitando el empate prematuro. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

9′ Barracas logra inaugurar el marcador

Cuando Olimpia mejor se plantaba en el campo y dominaba las acciones, Barracas Central asestó un golpe seco para abrir el marcador. La llave fue la pelota detenida: Iván Tapia, el hijo del presidente, ejecutó un córner con precisión quirúrgica desde el flanco derecho. Su envío, con una comba abierta hacia el primer poste, encontró el movimiento de Gonzalo Morales, quien se anticipó con oficio a la marca de Richard Ortiz. El testazo, cruzado y con la dirección justa, se alejó de las manos de un Gastón Olveira cuya estirada, aunque estética, resultó estéril. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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4′ Olimpia rozó el tanto de apertura en el marcador

Olimpia acarició el primero en los albores del partido. La jugada cobró vida gracias a una profunda incursión de Alan Rodríguez; el lateral se proyectó por la banda izquierda y lanzó un centro venenoso que picó justo antes de llegar al área chica. En el primer poste, Adrián Alcaraz no alcanzó a desviar la trayectoria, mientras que por detrás, Fernando Cardozo cerró en el segundo palo, pero no logró conectar el balón, dejando escapar una oportunidad inmejorable frente al arco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

21:00 Comienza el partido en Banfield

Barracas Central y Olimpia ya juegan en Banfield, en el encuentro correspondiente a la cuarta ronda del Grupo G de la Copa Sudamericana, que se disputa en el estadio Florencio Solá. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:00 Olimpia, con equipo confirmado

El conductor franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Barracas Central en Banfield: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

20:00 Barracas Central, con once definido

El entrenador del “Guapo”, Rubén Darío Insúa anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia en Banfield: Juan Ángel Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín e Iván Tapia; Jonathan Candia y Javier Morales. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

19:45 El equipo de Olimpia para enfrentar esta noche a Barracas Central

Con el envión anímico del título 48, el Decano ya está en suelo argentino para su encuentro en la Sudamericana frente a Barracas Central, por la cuarta ronda del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ante la sensible ausencia de Richard “Cachorro” Sánchez, Pablo “Vitamina” Sánchez moverá el tablero con una variante sorpresiva en el eje del mediocampo para rearmar su estructura titular.

19:30 A qué hora juega Barracas vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Barracas Central por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19:15 Olimpia: Los 23 jugadores que están a disposición de Vitamina

Olimpia viajó a Argentina para enfrentar hoy a Barracas Central con 23 jugadores. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez sufrió varias bajas luego de la consagración en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

19:00 Tras la conquista del Apertura, Olimpia se mete de lleno en la Copa Sudamericana

Luego de la reciente conquista del título del torneo Apertura 2026, Olimpia se mete de lleno en la Copa Sudamericana, con el objetivo de avanzar a los octavos de final. El Decano enfrenta en la noche de este miércoles a Barracas Central, en la ciudad bonaerense de Banfield, a las 21:00, por la cuarta fecha de la fase de grupos.

18:45 Rodrigo Nogués y la lesión de Richard Sánchez en Olimpia

Rodrigo Nogués habló la baja de Richard Sánchez, quien está lesionado y no viajó a Buenos Aires para la visita de Olimpia a Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026.

18:30 Rodrigo Nogués y la apelación de Cerro Porteño: “Recusamos a los jueces”

Cerro Porteño apeló la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sobre el superclásico suspendido. En respuesta, Olimpia recuso a los miembros del Comité de Apelación.

18:15 ¡Olimpia es campeón del torneo Apertura 2026 y conquista su estrella liguera #48!

Olimpia se proclamó campeón anticipado del torneo Apertura 2026 con su empate de este domingo contra Sportivo Ameliano 1-1, en el Defensores del Chaco. La estrella liguera 48 franjeada llega de la mano del entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, con una regularidad que no la tuvo ningún otro equipo.