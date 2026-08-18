Recoleta vs. Boca Juniors: octavos de final de la Copa Sudamericana en vivo

El conjunto paraguayo buscará una remontada épica para dar vuelta la serie. La tarea no es sencilla: el “Xeneize” llega a Asunción con una ventaja de dos goles tras imponerse 3-1 la semana pasada en La Bombonera.

En aquel vibrante primer choque en Buenos Aires, el trámite se inclinó para los argentinos tras las expulsiones del capitán canario, Wilfrido Báez, y posteriormente del colombiano Dairon Mosquera, quienes dejaron al equipo con inferioridad numérica.

Con el orgullo herido, el apoyo de su gente y la ilusión intacta, el cuadro canario saldrá al césped de Sajonia dispuesto a desafiar la historia y escribir una página dorada en el firmamento internacional, bajo la atenta mirada del árbitro uruguayo Andrés Matonte y su compatriota Leodán González a cargo del VAR.

Recoleta FC vs. Boca Juniors: minuto a minuto en vivo

21′ Achique providencial de Montero para ahogar el gol local

Superado el primer cuarto de hora, Recoleta FC reaccionó con peligro y estuvo muy cerca de abrir la cuenta en Asunción. La maniobra nació en la frontal del área con el ingenio de José Espínola, quien amagó el disparo para terminar filtrando una sutileza entre líneas hacia Ronal Domínguez. El atacante irrumpió en el área chica y, a pesar de tener un ángulo de tiro sumamente reducido, sacó un remate forzado que encontró la rápida y determinante intervención de Álvaro Montero, quien achicó los espacios a tiempo y salvó a Boca. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

CUMPLIÓ ÁLVARO: Montero le tapó un mano a mano a José Espínola y evitó el primero de Recoleta vs. Boca.



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15′ Recoleta busca la remontada y Boca administra la ventaja

Cumplido el primer cuarto de hora, el trámite se mantiene equilibrado en el Defensores del Chaco. Es un choque de intenciones claras: Recoleta FC asume la iniciativa impulsado por la urgencia de recortar el 3-1 del partido de ida, mientras que Boca Juniors —respaldado por un multitudinario aliento en las tribunas a pesar de su condición de visitante— maneja los tiempos del juego a favor del global y se mantiene al acecho para dar el estocada decisiva en el contragolpe. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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5′ ¡Se lo perdió Villa! Boca rozó el primero tras un jugadón colectivo en el inicio

A penas en los primeros compases del encuentro, Boca Juniors avisó con fuerza e insinuó sus intenciones ofensivas en la capital paraguaya. Tras una destacada triangulación colectiva, Tomás Aranda filtró un pase para habilitar a Sebastián Villa. El atacante colombiano se acomodó para definir con la cara interna del botín derecho al poste más lejano del guardameta Nelson Ferreira, pero su disparo careció de puntería y terminó perdiéndose muy por encima del travesaño. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

¡CERCA! Tomás Aranda habilitó a Sebastián Villa y el colombiano definió por arriba del arco de Recoleta.



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19:00 ¡Pitazo inicial en el Defensores del Chaco: La hora de la verdad para Recoleta y Boca Juniors!

El colegiado uruguayo Andrés Matonte dio la orden y el balón ya rueda sobre el césped del emblemático estadio Defensores del Chaco. En el corazón del barrio Sajonia, Recoleta FC y Boca Juniors se ven las caras en una decisiva batalla de desquite por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde no hay margen de error y solo uno sellará su boleto a la siguiente fase. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Recoleta FC, con equipo confirmado

El entrenador de Recoleta FC, Jorge González Frutos presentará el siguiente equipo para recibir a Boca Juniors, en el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo y Lucas Monzón; Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Alejandro Silva y Pedro Ríos; Aldo Walmor González y Kevin Parzajuk. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Boca Juniors, con once definido

El conductor de Boca Juniors, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena anuncia el siguiente once para visita a Recoleta FC, en el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Recoleta FC va por la hazaña contra Boca Juniors

El modesto Recoleta FC buscará este martes en Sajonia la hazaña contra el poderoso Boca Juniors, que afronta la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana con dos goles de ventaja.

Jorge González: “La expulsión de Wilfrido fue lo que nos golpeó”

El sueño copero del Recoleta FC sufrió un duro golpe en Buenos Aires tras caer frente a Boca Juniors en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el campamento funebrero hay optimismo y la convicción de que la serie se definirá en Asunción.

“Soy una persona honesta”, expresó Wil Báez, capitán de Recoleta

El capitán de Recoleta FC, Wilfrido Báez, dio sus sensaciones tras la expulsión sufrida el martes en la derrota contra Boca Juniors 3-1 en Buenos Aires, por la Copa Sudamericana.

Recoleta vs. Boca Juniors, con arbitraje uruguayo

Recoleta FC y Boca Juniors definirán el próximo martes en Asunción la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo que contará con arbitraje uruguayo.

Recoleta cede ante Boca Juniors en la ida de la Sudamericana

Recoleta cayó 3-1 ante Boca Juniors en Buenos Aires por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol tempranero de Pedro Ríos ilusionó al conjunto paraguayo, pero la irresponsable expulsión de Wilfrido Báez desarmó el sólido planteamiento y dejó al equipo a merced del Xeneize.