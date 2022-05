El BCP recurrió ante la Corte para anular sentencia que favorece al BNF

Ni bien el Tribunal de Cuentas, segunda sala, emitió el Acuerdo y Sentencia N° 143 que benefició al Banco Nacional de Fomento (BNF) impidiendo que pague una multa de G. 10.665 millones impuesta por el BCP, por deficiencias en el control de lavado de dinero en las cuentas relacionadas a Darío Messer (“hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes), el ente regulador presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad y apelación contra dicha resolución.

La acción ante la Corte se presentó ayer, solo un día después de conocerse el fallo del Tribunal de Cuentas, según confirmó la entidad monetaria central en un comunicado.

De acuerdo con lo expresado por el BCP en el manifiesto, el organismo se mantiene en los términos y posturas respecto a los resultados del sumario realizado al BNF.

Añade que las decisiones de la banca matriz, tanto las adoptadas en el marco de sumarios administrativos a entidades supervisadas como en el giro regular de los negocios y en todos los ámbitos, responden a criterios estrictamente técnicos, que son necesarias y consistentes con los objetivos misionales y están fundamentadas en la Constitución y las leyes.

En el documento mencionan también que el directorio del BCP, a través de la Resolución N° 34, acta 28 del 03/06/2021, confirmada por Resolución N° 16, acta 35 del 23/07/2021, resolvió aplicar una multa de G. 10.665.877.508 al BNF, tras haberse comprobado en sumario la comisión de faltas administrativas por incumplimiento de normativas antilavado.

En el citado sumario saltaron inconsistencias y falta de respaldo de operaciones por más de G. 106.650 millones (US$ 15 millones) en las cuentas relacionadas a Darío Messer.

Irregularidad descubierta

Exceso en límite de remesas, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, fueron algunas de las irregularidades descubiertas en la citada investigación del BCP.

Las operaciones de Messer datan precisamente de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo, siendo presidente del BNF Carlos Pereira, hoy ministro del MUVH, y a cargo de la secretaría antilavado estuvo Óscar Boidanich.

Aunque las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó la multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).

Argumentos del Tribunal

Entre los argumentos de los integrantes del Tribunal de Cuentas, segunda sala, que están a favor del BNF, están los de Arsenio Coronel Benítez y María Celeste Jara Talavera, quienes coinciden en que la accionante (BCP) entró en varias contradicciones y que no se consideró la prescripción del plazo de las operaciones. Coronel alegó que la resolución de la banca matriz N° 34 del 3 de junio de 2021, que expuso los resultados del sumario y sanciones al respecto, es irregular y arbitraria, ajena a los presupuestos de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad.

El Dr. Edward Vittone Rojas refuta a sus citados colegas y cita que en base al análisis realizado es correcta la aplicación de la multa del 10% sobre las operaciones y que la sanción es mínima para las faltas cometidas.

Mencionó que el BNF incurrió en faltas graves de las disposiciones legales sobre prevención de lavado de dinero. Sobre la prescripción de hechos, refirió que el BCP declaró la prescripción acontecida a partir del 4 de junio de 2016, no prescribiendo así la facultad para aplicar sanciones sobre los hechos posteriores a dicha fecha.

Critican decisión judicial

El senador Jorge Querey cuestionó la decisión del Tribunal de Cuentas de hacer lugar a un pedido del BNF para zafar de la sanción impuesta por el BCP. Añadió que es un golpe muy duro lo del BNF y un mal precedente que dejen sin sanciones con todas las evidencias que fueron probadas en sumario del ente regulador. Esta “salvada judicial” se da en plena evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a nuestro país, dejando un pésimo antecedente justamente en uno de los puntos más flojos que tenemos en este examen.