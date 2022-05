La deuda pública en bonos asciende a casi US$ 8.000 millones

El informe sobre deuda pública al mes de abril da cuenta de que los compromisos generados con la emisión de bonos del Tesoro y bonos emitidos por las instituciones para capitalizar sus operaciones, asciende a US$ 7.956,5 millones.

El monto representa el 56,3% de la deuda pública total, acumulada al cierre del primer cuatrimestre de US$ 14.123,9 millones, que ya equivale al 35,2% del producto interno bruto (PIB).

El resto de la deuda está compuesta por US$ 5.699,3 millones provenientes de préstamos, que representa el 40,4% del total; y por Ley N° 5074/2013, conocida como llave en mano, por US$ 468 millones, que representa 3,3%.

La información de Hacienda detalla que la deuda en bonos externos alcanza US$ 6.071,2 millones, bonos colocados en el mercado paraguayo US$ 1.310 millones y el bono perpetuo que está en poder del Banco Central del Paraguay (BCP) US$ 575,3 millones.

El monto incluye bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Hacienda para financiar los gastos presupuestados y para el “bicicleteo” de los vencimientos; así también los bonos emitidos por entidades descentralizadas para capitalizar sus operaciones, pero que están garantizadas por el Tesoro en el caso en que no puedan hacer frente a sus obligaciones.

Deuda garantizada por el Tesoro

En cuanto a la deuda garantizada por el Tesoro Público, el informe financiero 2021, que Hacienda puso a consideración de la Contraloría General de la República el pasado mes de abril, señala que los saldos de préstamos o deuda contingente, ascienden a más de G. 6,4 billones (US$ 929,8 millones al cambio vigente).

En el listado aparecen deudas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Banco Nacional de Fomento (BNF), Fondo Ganadero (FG), Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A (Copaco S.A), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (Essap S.A), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Luego de los aumentos registrados en las tasas de interés de los bonos, Hacienda apunta a volver a los préstamos de organismos multilaterales, que son más baratos y, en ese sentido, remitió a la Presidencia de la República un proyecto de ley que autoriza a gestionar un crédito de más de US$ 140 millones en reemplazo de los bonos que debían ser subastados en el mercado local.

En 2013 se abrió el mercado internacional para los bonos paraguayos y en los años siguientes se produjeron sucesivas emisiones, priorizando este instrumento para obtener los recursos, por las buenas tasas obtenidas y porque permitía a los gobiernos una libre disponibilidad del dinero, que disparó el nivel de endeudamiento contraído por esta vía, dejándose en segundo plano los créditos de organismos internacionales, que en cierta medida están atados a objetivos o compromisos.