Se pagaron US$ 272 millones por deudas

El informe de la cartera económica revela que en el primer cuatrimestre del año la Administración Central abonó US$ 235,1 millones y las Entidades Descentralizadas US$ 36,5 millones, sumando un total de US$ 271,6 millones en concepto de servicio de la deuda pública.

Corresponden a cuotas de deudas contraídas mediante préstamos de organismos financieros internacionales, la colocación de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional, así como con empresas que ejecutan inversiones en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”.

La referida ley permite que las empresas contratistas financien la construcción de las obras desde el inicio hasta el final y que el Estado asuma posteriormente la deuda. Por citar algunas, la primera entregada fue la ruta San Critóbal-Naranjal, en tanto está en ejecución el Corredor Bioceánico.

Los compromisos de las instituciones públicas que forman parte de la Administración Central se financian con recursos provenientes de los impuestos y de nuevas deudas vía emisión de más bonos del Tesoro, maniobra que comúnmente se conoce como “bicicleteo” de deudas.

La Administración Central está integrada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y otros organismos.

Entidades Descentralizadas

Las instituciones públicas que componen las Entidades Descentralizadas, por su parte, cumplen con sus obligaciones con los recursos que generan a través del servicio que prestan, pero tienen la garantía del Tesoro Público y esto implica que si no pueden pagar, Hacienda debe cubrir esas cuentas.

El sector de las Entidades Descentralizas está conformado por bancos oficiales, empresas públicas, entes autárquicos, entes de seguridad social, gobernaciones, universidades, entre otros).

La ley de administración financiera prohíbe pagar intereses de la deuda con endeudamiento, pero la normativa fue suspendida temporalmente durante la pandemia debido a la falta de ingresos tributarios, lo que permitió al gobierno destinar US$ 79 millones del préstamo de emergencia sanitaria para cumplir con las obligaciones, según el último reporte de Hacienda.

De enero a abril, la deuda pública total asciende a US$ 14.123,9 millones, lo que equivale al 35,2% del PIB, que implica un aumento de US$ 492,6 millones con relación al saldo del año pasado, cuando el monto se situó en US$ 13.631,3 millones y entonces representaba el 33,8% del PIB.