Abdo da US$ 12 millones de viviendas sociales a Aduanas

De acuerdo a los antecedentes, al inicio de la pandemia unos US$ 29 millones fueron donados por el gobierno taiwanés para la construcción de viviendas sociales, que fueron redireccionados para la adquisición de vacunas. De dicho fondo se usaron US$ 4 millones para las vacunas y quedaron disponibles US$ 24 millones, de los cuales US$ 12 millones serán entregados a Aduanas por motivos hasta ahora desconocidos.

Consultado al respecto el ministro Carlos Alberto Pereira, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), no supo precisar en qué sería destinado el dinero, sobre todo teniendo en cuenta que Aduanas, cuyo titular es Julio Fernández, en los últimos meses registró recaudación récord, conforme a reportes oficiales.

Lea más: MUVH aceptará recortes de Hacienda, pero dice que no afectará meta de viviendas

El MUVH, por su parte, no tiene fuente propia de financiamiento, dependiendo de los recursos del Ministerio de Hacienda y ya sufrió un recorte de G. 35.000 millones en su presupuesto.

El plan de Pereira es destinar los recursos en la construcción de casas para gente de escasos recursos, aplicando el programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637.

Además, había presentado al Congreso una propuesta de modificación de la carta orgánica del ente para construcción de complejos habitacionales en sus predios, mediante fideicomiso y con financiamiento bancario.

Lea más: MUVH se enfocará a la reforma de carta orgánica en 2022

El ministro señaló que el MUVH tiene demasiados inmuebles en todo el país y explicó que la idea es levantar edificios que la gente va a comprar mediante financiamiento de la banca, y que serán construidos por los desarrolladores inmobiliarios, mediante fideicomiso. La propuesta permitirá dar dinamismo al sector y una respuesta a la clase media, dijo.

Cabe recordar que el déficit habitacional en el país es de 1.500.000 viviendas.