Transportistas cometieron reiteradas infracciones pero recibieron subsidio

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Víctor Sánchez Chamorro, reportó que en 2021 aplicó multas a 44 empresas del transporte público del Área Metropolitana de Asunción, de las cuales, 35 son beneficiarias del subsidio. Para el VMT, solo cinco empresas que cobraron dinero público no cometieron faltas y por lo tanto, no fueron sancionadas en todo ese año.

Así se reporta en el informe proporcionado a ABC mediante el portal de Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 57.902. En este mismo documento se indica que el año pasado, el presidente Mario Abdo Benítez desembolsó G. 132.510 millones (US$ 20 millones) para transferencias directas a los transportistas, cifra récord desde la creación de la asistencia estatal (2011).

En el reporte del viceministro Sánchez se observan las distintas situaciones de las empresas transportistas. Solo algunas de ellas no percibieron subsidio mientras que la mayoría sí lo cobró, hay algunas que no están en la lista de habilitadas pero aún así fueron sancionadas y también hay un par de nombres de firmas que se repiten. No hay explicación de por qué se dan esas situaciones.

No obstante, conforme a dichos documentos, hay 47 concesionarias registradas en la institución, tres de estas se encuentran canceladas, que son las líneas 20, 29 y 99.

En cuanto a las infracciones que derivaron en sanción, se detectó que las más reiteradas fueron por incumplir normas para evitar contagios del covid- 19, tales como la falta de uso de tapabocas, el exceso de pasajeros y frecuencia de circulación de los buses por debajo de lo establecido. Estas infracciones son calificadas como gravísimas y en caso de reincidencia de las mismas, la concesionaria se expone a la cancelación de su habilitación, conforme al reglamento de VMT.

El VMT reportó la sanción a 44 firmas en 2021. El documento indica que 11 compañías fueron multadas una vez; 5, dos veces; 7, tres veces; 4, cuatro veces; 5, cinco veces; 4, seis veces, y 2, siete veces. En tanto que 6 empresas fueron multadas hasta 8, 9, 10, 11, 12 y 21 veces en 2021, y en este grupo de compañías, todas siguen operativas y cobran subsidios.

Tampoco se informó el valor de la multa aplicada, sólo la sanción constatada. Por lo tanto, ABC tuvo que verificar las resoluciones de VMT para conocer la clasificación de las faltas y el monto de la multa que corresponde a cada tipo de infracción. De esta manera, y en base al resumen proporcionado de las multas aplicadas en todo el 2021, se dedujo que VMT habría sancionado por infracciones con un total de G. 31.304 millones (US$ 4,6 millones). Aunque a este diario no le consta que la institución haya cobrado efectivamente ese monto.

Hasta combustible recibieron

Cabe recordar que en ese año, las empresas no solo cobraron los US$ 20 millones en subsidio, sino también fueron asistidas con 20 millones de litros de diésel de Petropar para contener el precio del pasaje.

Denuncias

Entre las infracciones están malos tratos a pasajeros, mal estado de buses y el traslado a personas en estado de ebriedad, así como el cobro del pasaje en efectivo. Los usuarios interesados en denunciar irregularidades, pueden hacerlo enviando mensajes vía Whatsapp al 0986 89-86-00.

