Exportación real de electricidad paraguaya cayó este año 12%

La exportación paraguaya de energía eléctrica -la real, no la cesión en que incurre en las centrales binacionales Itaipú y Yacyretá- se redujo 12,10% en los siete primeros meses del presente año con relación a similar período del ejercicio 2021.

Llamativamente, esta caída se registra en una coyuntura marcada por el mayor apetito el mercado eléctrico argentino, incentivado por las bajas temperaturas de la temporada, por lo que no titubeó pagar al Brasil hasta US$ 290/MWh e inclusive US$ 28/MWh al Uruguay en concepto de peaje por la utilización de sus líneas de transmisión, según la prensa de ese país.

De enero a julio, de acuerdo con los datos del Viceministerio de Minas y Energía, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) vendió al sistema argentino 75.234 MWh (1 MWh = 1000 KWh), en tanto que en el ejercicio precedente, también en los siete primeros meses, había entregado 85.591 MWh.

En julio, la caída superó la barrera del 20%

Si restringimos nuestro cotejo a la cantidad que la ANDE inyectó al sistema eléctrico argentino, observaremos que la merma fue del del 25,1%. Si comparamos solo las cantidades que la estatal exportó en julio último y en el mes precedente, junio, veremos que la caída es igualmente significativa: 20,5%. 10.817 MWh contra 13.609 MWh, según la misma fuente.

Recordemos que la tarifa que había acordado la empresa estatal paraguaya con sus compradores argentinos ronda los US$ 150/MWh, si se trata de energía de punta y un poco más barata si el suministro se concreta en lapsos fuera de punta.

Tampoco debe olvidarse que por la cesión en Itaipú y en Yacyretá, que nuestro país interpreta como un mandato de sus respectivos tratados, a nuestro país se le paga en torno a los US$ 10/MWh, sobre el costo de las binacionales.