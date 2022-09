ANDE aprovechó solo el 33% de energía paraguaya en Yacyretá

La ANDE aprovechó el 33% de la energía paraguaya en Yacyretá y cedió a la Argentina lo restante. Es decir, el 67% (3.130 GWh) de la mitad que por el Tratado corresponde a nuestro país fue cedido a la Argentina.

Si entre enero y agosto la central binacional puso a disposición de sus clientes 9.324 GWh, 4662 GWh (1 GWh = 1000 MWh), según el Art. XIII del Tratado de Yacyretá, pertenecían al Paraguay.

De acuerdo con los registros de las oficinas paraguayas de la entidad binacional, en el lapso de referencia, la ANDE utilizó solo 1.532 GWh (33%) y que dejó a disposición de su contraparte el 67% faltante (3.130 MWh).

Si comparamos toda la producción que Yacyretá en esos ocho meses del 2022 con las cifras del mismo lapso del año pasado, concluiremos en ese renglón hubo un crecimiento del 8,3% (9.324 Vs. 8.606 GWh).

Si cotejamos las cantidades retiradas por la empresa eléctrica estatal paraguaya (1.532 GWh Vs. 1.320 GWh, veremos que la tasa local de aprovechamiento de la energía paraguaya en Yacyretá creció 16,3%.

La tasa de cesión sigue alta

En cuanto al índice de “cesión”, al comparar la cantidad que entregó nuestro país en ambos ejercicios al sistema argentino (3.130 GWh Vs. 2.983 GWh), notaremos que también hubo un incrementó, este caso un 4,9%.

Si comparamos la cantidad que retiró la ANDE de la central hidroeléctrica con el total que produjo en 2022, concluiremos que llegó 16,4% del total, mientras que la utilización argentina fue del 83,6%.

En el ejercicio precedente, el Índice de aprovechamiento local rondó el 15% de la producción acumulada de Yacyretá, en tanto el aprovechamiento del vecino país giró en torno al 85%.

La participación de las fuentes hidroeléctricas en la cobertura del consumo nacional, en 2021, fue la siguiente manera: 84% provino de Itaipú, el 13% de Yacyretá y el faltante 3% de Acaray.

El Tratado, en su Art. XIII, establece que “La energía producida por el aprovechamiento ... será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho preferente de adquisición de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo”.

Ignoraron mandatos del Tratado

En sentido estricto, Paraguay fue el que siempre cedió, además nuca se respetó el mandato del “derecho preferente”, en tanto que el pago de la “compensación” por cesión de energía no se caracterizó por su puntualidad.

Hasta la fecha, por ese concepto, la Argentina todavía nos debe US$ 53,2 millones, pese a que los valores unitarios rondan apenas los US$ 3/MWh, con un factor de ajuste que este año osciló entre US$ 10 y US$ 13 el MWh.