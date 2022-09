Para comercializar el petróleo del Chaco barajan tres opciones

De acuerdo a la Ley 779, de hidrocarburos, el petróleo que se extraiga en el país, el Estado paraguayo tiene derecho de comprarlo al precio internacional en cabeza de pozo, señala Bernard Verdu, vicepresidente de Riviera S.A., concesionaria de la Cuenca Carandayty. “Es decir que si el petróleo cuesta US$ 100, lo paga US$ 100, si quieren. Pero sabemos que actualmente el gobierno no tiene posibilidad de procesarlo”, indicó.

Por ello, en el caso de que el Estado decida procesar el petróleo, debería pagarlo y encargarse del transporte y la refinación. “Después de discutir con Arnoldo Wienz (exministro de Obras Públicas) y Carlos Zaldivar (viceministro de Minas y Energía), ellos no tienen intención de hacer eso por el momento”, añadió.

Lea más: Hay petróleo comercial en el Chaco, replica la concesionaria Riviera S.A.

Tres posibilidades

Entonces, según Verdu, hay tres posibilidades para la comercialización: la primera es, al inicio, enviar a Villamontes, Bolivia, ya que está a 238 km del pozo de Karina o Emilia Este. “Eso va a depender del acuerdo con los bolivianos, del precio, porque ellos van a querer pagar un poco menos que el precio internacional para procesarlo y comercializarlo”, advirtió.

Estimó que cuando terminen el segundo pozo, durante el año 2023, y produzcan 500 barriles más, que sumarán 1000 barriles por día, requerirán 10 camiones. Por lo que recordó que hace algunos años, el Banco Mundial estaba dispuesto a participar en la construcción de un oleoducto o de una refinería, en caso de haber petróleo en el Chaco.

“Vamos a ver las dos opciones. La primera es construir un oleoducto que vaya de la zona de La Patria hasta la refinería de Villa Elisa (de Petropar). La opción numero dos es preparar la refinería para procesar 10.000 a 15.000 barriles por día”, indicó.

Lea más: Petróleo en el Chaco: ¿Es factible reactivar la refinería de Petropar?

Sobre la rehabilitación de la refinería de Petropar, el vicepresidente de Riviera dijo que hay un estudio que se hizo cuando la viceministra de Minas y Energía era Mercedes Canese. “Requeriría US$ 50 millones de gasto para repararla. Petropar ha comprado todos los años bastante repuestos para que la refinería pueda ser reparada rápidamente, pero por el momento no le interesaba reparar porque no había petróleo en el país. Pero el día en que decidamos hacer eso, o lo hacemos con los ingenieros del Círculo Francés del Petróleo o Petropar decide hacerlo con otra empresa”, mencionó.

La opción tres es hacer una tubería hasta Loma Plata, donde se puede construir otra refinería, que puede ser pequeña al inicio pero crecer luego, de manera a procesar los 30.000 barriles, que es lo que Verdu dice que piensan producir en algunos años.

Lea más: Empresas “buscadoras” de petróleo y gas reactivaron tareas

Otros pozos previstos para 2023

President Energy y Zeus Oil S.A. van a perforar el año próximo, anunció el director de Hidrocarburos, del Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Sánchez. Sobre Riviera S.A. dijo que “no hay ningún preparativo”. Explicó que la concesionaria debe informar sobre su intención de perforar su pozo con 15 días de antelación. “La logística es la que lleva tiempo. Hacer llegar toda la máquinaria de perforación al lugar señalado para perforar implica un tiempo. Eso si el clima ayuda”, manifestó.

En el caso de President Energy, puntualizó que será su tercer pozo de exploración, en la Cuenca de Piryty. En tanto que Zeus tiene previsto perforar en la Cuenca de Carandayty.

Sobre dónde procesar, indicó que se debe instalar una refinería acorde con el tipo de petróleo que se encuentre.