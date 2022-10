Tren de cercanías: no se va a pagar por terreno innecesario, promete Fepasa

“Acá no va a ir nada de más. No se va a tocar nada y no se va a pagar nada que no sea lo estrictamente necesario”, sostuvo esta mañana el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez, sobre el proyecto de tren de cercanías que pretende conectar Asunción e Ypacaraí.

Agregó que la intención es utilizar el mismo trayecto por donde circulaba el antiguo ferrocarril, sin tener que “tocar” varios metros colindantes al paso pretendido, lo que derivaría en la indemnización de los propietarios.

También refirió que ya tienen el listado de las fincas de los vecinos que serán necesariamente utilizadas para la construcción del tren y acotó que son pocos los metros a indemnizar. Para la puesta en funcionamiento del proyecto se requiere de una franja de dominio que brinde 20 metros de espacio a ambos lados de la vía.

Un dictamen de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Hacienda señala que la liberación de la franja de dominio para el tren de cercanías costaría unos US$ 33 millones al Estado paraguayo.

Franja de dominio del tren de cercanías

Ramírez indicó, en otro momento, que ya es “anécdota” el debate sobre si la franja de dominio del antiguo ferrocarril sigue vigente.

Esto señaló atendiendo a que las comisiones vecinales desde Asunción hasta Ypacaraí indican que para el tren de cercanías no existe tal franja de dominio, por lo que el Estado deberá desembolsar un millonario monto para liberar el terreno por donde pasaría el nuevo ferrocarril. Incluso, advirtieron que el proyecto puede convertirse en “el nuevo metrobús”.

El historiador Hérib Caballero señaló ayer, jueves, que la franja de dominio fue establecida por ley en 1894 y que dicha normativa sigue vigente.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Fepasa pretenden adjudicar el proyecto a la firma coreana Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) mediante un proyecto de ley que está en estudio en el Congreso.