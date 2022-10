Cañicultores se manifestaron contra Petropar en Troche

Una importante cantidad de productores de caña dulce se congregó frente a la fábrica de alcohol de Petropar en Mauricio J. Troche, para manifestarse en contra del paro constante del ingenio aparentemente por averías y acusaron de ineficiente al presidente Denis Lichi, que los hacen trabajar a pérdida, según reclamaron los cañicultores.

“Trabaja a pérdida como en años anteriores, no funciona y se invirtieron millones y millones para la reparación de la fábrica y ahora ya lleva nuevamente casi 22 días de retraso; más de 500 camiones tenemos acá y nuestra materia prima ya se está descomponiendo. Hace casi un mes que se cortó la producción, para nosotros es pérdida total”, reclamó el presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Edgar Ortiz.

Asimismo, los productores indicaron que la caña dulce corre riesgo de perderse debido al constante paro del ingenio, teniendo en cuenta que desde hace varios días están los camiones cargados aguardando el acopio y no obtienen respuestas por parte del presidente del ente, Denis Lichi.

“El presidente no da la cara, se esconde de los productores. Vamos a tomar medidas de fuerza estrictas para que nos aclaren la situación, nos callamos un tiempo y no dijimos nada porque no queríamos perjudicar la construcción del nuevo tren de molienda, pero no aguantamos más, nuestra caña se va perder”, indicó Ortiz.

Más de 500 camiones repletos de caña dulce se encuentran apostados en la explanada de la Planta Alcoholera de Petropar desde hace casi un mes aguardando sin éxito el ingreso para el acopio final. Mientras pasan los días la materia prima va perdiendo peso y calidad.

Intentamos conversar con el gerente de la fábrica, Ing. Sixto Paredes, pero desde la fábrica indicaron que “se encontraba de viaje por la capital”.

US$ 6 millones y sin avance

Los cañicultores también denunciaron que Petropar ya desembolsó US$ 6.000.000, de los US$ 28.000.000 que costará la construcción del nuevo Tren de Molienda para la fábrica, a favor de la empresa adjudicada Constructora EISA representada por Felipe Nery Huerta, para el inicio de la obra. Sin embargo, hasta la fecha no hay avances considerables.

“Se hizo el terraplenado para iniciar la construcción y ahí termino; no hay respuesta de la empresa constructora ni de Petropar, ya se desembolsaron 6 millones de dólares que es el 20 % del costo total y no se sabe el destino de ese dinero. Nos apersonamos incluso en la fábrica en Brasil, donde supuestamente se fabrican las piezas que se nombra en el contrato y labramos acta. Ellos no tienen aún nada, no se compró nada, según ellos tienen lo que sería con suerte el 1 % del pedido, pero de ahí tampoco avanzaron más”, denunció Edgar Ortiz.

Un equipo periodístico de nuestro medio se constituyó hasta la zona de obra, ubicada dentro del predio de la actual fábrica de Petropar y se pudo comprobar que apenas se realizó el mejoramiento y carga de suelo. Además, solo se pudo visualizar una máquina pesada tipo retro pala, pero ningún operario trabajando.

Desde nuestra redacción estamos abiertos a recibir el descargo por parte de los representantes de la empresa EISA encargada de la obra.

La construcción del nuevo tren de molienda debía iniciar en los primeros días de marzo pasado, y debe culminar a fines de julio del 2023, según lo establecido en el contrato, pero ni siquiera se ha terminado con los trabajos de nivelación de suelo.