Gremios empresariales advierten del peligro de aumentar gastos

El titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay (CNCSP), Ernesto Figueredo, señaló que en la reunión desarrollada con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y los integrantes del Equipo Económico Nacional (EEN), el empresariado expresó su preocupación sobre los planes de aumentar los gastos en el PGN, que no tienen financiamiento y que tendría un impacto de US$ 1.800 millones al fisco.

“El análisis que tenemos es que muchas veces no somos del todo conscientes de cuando hablamos de estabilidad macroeconómica y de un presupuesto equilibrado es que si no somos prudentes, esto podría derivar con aumentos de los impuestos, tales como el del IVA y la renta”, afirmó.

Advirtió que el aumento de impuestos pega mucho más duro a los sectores de ingresos más bajos, porque el IVA es transversal a toda la economía. “Si se aprueban esos nuevos gastos en su totalidad van a generar un descalce dentro del presupuesto”, advirtió.

Detalló que el descalce va generando inestabilidad y tiene impacto en dos sentidos. Primero, que las empresas dejan de invertir, y por ende, se deja de crear nuevos puestos de trabajo. Ahí es donde el impacto en las personas es peligroso porque al no aumentar los puestos de trabajo, no aumenta la inversión de las empresas y hay menos oportunidades y el salario real no crece. Segundo, un aumento en los impuestos que termina perjudicando a toda la población”, manifestó Figueredo.

Se pone en riesgo el futuro del país

El presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), Jorge Mendelzon, advirtió que los parlamentarios están poniendo en riesgo el futuro del país. “Perderíamos la estabilidad económica que se ha logrado con tanto esfuerzo y disciplina fiscal y le están haciendo forzadamente jugar con fuego a todos los paraguayos, con absoluta irresponsabilidad”, afirmó el empresario.

Añadió que ya existe experiencia de las consecuencias de medidas populistas y la falta de seriedad. “No se puede repartir lo que no hay. Siempre alguien tiene q hacerse cargo de la cuenta. Es muy fácil repartir e incrementar los gastos pero va traer consecuencias muy negativas. Es momento de hacer un llamado a la cordura y a la prudencia. Es muy preocupante lo q estamos viendo, afirmó.

Se debe equilibrar ingresos y egresos

Por su parte, el representante de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, también se refirió al tema y agregó que se debe sancionar una ley de presupuesto para el desarrollo, y que esto implica que se equilibren los ingresos tributarios con las erogaciones del sector público. “Un presupuesto para el desarrollo no debe abultar el déficit fiscal. El presupuesto es la herramienta de las políticas públicas y para ser sostenible debe garantizar la estabilidad” expresó.

Dijo también que una ley de presupuesto que se exceda en los gastos recurrirá o a un mayor endeudamiento público o a la emisión inorgánica y que en ambos casos se socava las bases del crecimiento económico y del desarrollo social.

Recalcó que los tiempos electorales no son justificación para que se malgaste el dinero del pueblo y se comprometa el horizonte de trabajo y prosperidad.

Por otra parte, pidió a los parlamentarios un presupuesto que vuelva a cumplir con el objetivo del déficit en 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “La postergación del equilibrio presupuestario implicará que el pueblo page más impuesto y que el Estado deba asumir nuevas deudas, y ya en la actualidad los créditos externos son el doble de onerosos que en el pasado recién”, dijo finalmente.

Cuestionan discriminación a mipymes

El presidente de Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, señaló que es muy negativa la posibilidad de aumentar los gastos y el presupuesto de la nación en general, situación que se plantea cada cinco años, en tiempos electorales. Por otra parte, cuestionó la falta de participación del Estado al sector de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Tavella señaló que el discurso reconoce que las mipymes emplean al 75% de la población económicamente activa (PEA) y que representa el 90% de las compañías del país. Sin embargo, al momento que se puede definir o hablar una cuestión, los representantes del gremio que nuclea asociaciones del sector, no es invitado. “Esa es la realidad. Definitivamente no existe una política de Estado que venga de arriba para abajo que defina la importancia del sector mipymes”, puntualizó.

De esta manera, se refería a que no participaron en el encuentro entre gremios y el presidente de la República y el Equipo Económico Nacional (EEN).