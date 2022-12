Reducción de tarifa de Itaipú representará una gran pérdida económica para Paraguay, advierten

El Ministerio de Minas y Energías de Brasil comunicó ayer la reducción del costo de la tarifa de la Itaipú Binacional en un 38,9%, de manera provisional, para el 2023, lo que representa una disminución de más de R$ 9.000 millones. Desde el lado paraguayo, autoridades niegan tal acuerdo consensuado, señalando que siguen negociando.

El extitular de la ANDE Pedro Ferreira se refirió a la presunta falta de comunicación del acuerdo por parte del lado paraguayo. Afirmó que autoridades de nuestro país en Itaipú tienen que estar en conocimiento ante este tipo de decisiones, por lo que debían informar.

Además, indicó que una reducción de la tarifa debe ser consensuada y aprobada por autoridades de ambos país y no solo por el Brasil. “Esto no se pudo hacer sin que ningún paraguayo sepa”, expresó.

“Si esto es cierto, tuvo que haber salido de Itaipú, donde en el organigrama hay un paraguayo por cada brasileño”, prosiguió.

Reducción se habría acordado antes de las internas

Acerca de lo anunciado por Brasil, Ferreira explicó que lo que se anunció es la reducción del costo de la energía eléctrica paraguaya que compra el vecino país.

También aseguró que esta reducción se habría acordado antes de las internas del domingo pasado. No obstante, ambas partes -indicó- esperaron que concluyan dichas elecciones para comunicar la decisión. “Un 99% o más de que eso fue así”, subrayó.

Asimismo, indicó que esto ya se venía negociando desde octubre del año pasado.

“En la medida en que estemos distraídos, algunos festejando las internas, Navidad o su aguinaldo, esto va a seguir ocurriendo”, agregó.

Impacto de una reducción de la tarifa de Itaipú

Ferreira, en otro momento, se refirió al impacto que podría tener una eventual reducción de la tarifa de la binacional en la proporción anunciada por Brasil.

“Nosotros tenemos que plantarnos y darnos cuenta del daño. Esta plata que se está dejando de percibir es la plata de la esperanza de tener energía renovable de por vida para Paraguay gracias al flujo de dinero que era para nuestros jóvenes”, lamentó.

“Ese legado a los jóvenes se está perdiendo. Cuando llegue el fin del uso de la energía de Itaipú, en 10 ó 15 años, ¿quién va a explicar a sus nietos que esa plata se les dejó pasar?”, continuó.

Al ser consultado si la reducción -en caso de ser real- podría revertirse, respondió: “Es reversible porque, de hecho, no fue aún tratada en el Consejo de Itaipú. Si reaccionamos correctamente, va a ocurrir lo que ya ocurrió el año pasado (cuando se desistió de reducir la tarifa)”.

Itaipú, ¿esconde información?

Otro de sus cuestionamientos apuntó a la falta de comunicación sobre este tipo de informaciones por parte de Itaipú.

Según comentó, desde esta institución no quieren dar a conocer datos sobre la binacional. “Me parece muy triste. Me parece que nuestras autoridades están fallando grande en no divulgar la información”, declaró.

El ingeniero, así también, reflexionó sobre la actuación de los representantes paraguayos de Itaipú y manifestó que este tipo de decisiones se dan por culpa de la ciudadanía que vota a las autoridades de turno.