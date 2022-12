Itaipú: silencio de Abdo ante anuncio brasileño hace sospechar de otro acuerdo secreto

Para el parlamentario liberal Eusebio Ramón Ayala si el gobierno paraguayo no protesta, entonces se puede creer que otra vez hay un acuerdo secreto entre el Paraguay y Brasil, como con el acta bilateral (del 2019). “Eso es inaceptable”, manifestó ante a la reacción casi pasiva del Gobierno de Mario Abdo Benítez respecto a la versión brasileña sobre la reducción provisoria de la tarifa de Itaipú para el 2023.

Agregó que al día siguiente del anuncio hecho por el gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente de la República debió ya reunirse con el titular de la ANDE, Félix Sosa, y el ministro de Relaciones Exteriores, Julio Arriola, para dar un mensaje en contra de tal decisión. “Tenía que reaccionar fuertemente. Tengo mis sospecha de que es una segunda acta bilateral entreguista, porque no protesta”, reiteró el político.

A su criterio, esta situación que se da con el anuncio del Ministerio de Minas y Energía del Brasil, y de la misma binacional, margen izquierda, “es la segunda parte de aquel acuerdo de la tarifa de este año”.

Hechos consumados en Itaipú

El senador recordó que, a la par de que los gobiernos de Paraguay y Brasil acordaron la tarifa en 20,65 US$/kW-mes, la ANDE ya fijó qué cantidad de potencia contrataría en el año 2023, aunque sin el precio por la potencia definido para dicho periodo.

“Ya le aseguró al Brasil que tiene el 85% de la potencia y 15% para la ANDE, sin precio, y sabiendo que es la política de los hechos consumados, porque desde enero de este año, Brasil ya estaba aplicando una tarifa más baja, es decir, 18,95 US$/kW. Con la nueva tarifa lo que hizo después fue una compensación interna, porque ya vendió a esa tarifa y se trasladó a todos con ese precio”, señaló Ayala.

Agregó que ENBPar (la sucesora de Eletrobras) aplicará la tarifa provisoria a partir de enero, y que se sabía que si se aplicaba estrictamente el tratado, la misma iba a oscilar entre 12 y 14 US$/kW-mes. “Es la misma agenda brasileña, el mismo itinerario, y el Gobierno no hizo lo que tenía que hacer. La ANDE no tenía que haber fijado qué porcentaje de la potencia se reservaba. ¿Por qué tenía que haberse jugado ya esa carta y no negoció la libre disponibilidad de la energía para vender al Brasil y a la Argentina?”, añadió.

Negociar compensación por energía

Para el senador Ayala, Paraguay perdió su posibilidad de negociar. “En ambos gobiernos hay transiciones; en el gobierno paraguayo hay una medida perjudicial que no tiene mucha capacidad de rectificar porque el cambio se hará recién el 15 de agosto”, indicó.

En tanto que en el Brasil es una medida que beneficia al consumidor brasileño. “El nuevo gobierno del Brasil no puede decir ‘vamos a aceptar una tarifa más alta, ni intermedia’. ¿Cómo Lula va a decir después de que ya fijó Bolsonaro en 12,67 dólares, que se vaya a 16 o 18 dólares? El gobierno de Paraguay lo que tiene que hacer es negociar con Lula una compensación o un punto, que para mí es libre disponibilidad”, propuso el legislador opositor.

Ministro Sachsida hizo el anuncio en video

El ministro de Minas y Energía del Brasil, Adolfo Sachsida, publicó el lunes en Twitter, un video en el que contaba que van a “reducir la tarifa de energía cobrada por Itaipú en 38,9%, eso representa en nuestra economía más de 9 mil millones de reales en los costos de energía eléctrica para los consumidores brasileños. Es una herencia bendita de este gobierno”, dijo.

“El año que viene, con esta reducción la tarifa va a 12,67 US$”, añadió.